راه سوء‌ استفاده برخی دولتها از حقوق بشردوستانه گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احمد مبلغی در دیدار پرفسور مارکو ساسولی رئیس گروه حقوق بینالملل دانشگاه ژنو و از فعالان حقوق بشردوستانه بینالمللی خطاب به وی گفت: نگاه خود را به ظرفیتهای فکری و معنوی معطوف به حقوق بشر دوستانه در اسلام را بیشتر باز کنید.
وی افزود: باید این ظرفیتها در همایشها و کنفرانسهای بین المللی به صورت حداکثری، آزاد و باز ارائه شود.
وی ادامه داد: حقوق بشردوستانه اگرچه مربوط به داخل پرانتز شروع و پایان جنگ است، ولی دارای تاثیرات فرابخشی و خارج از حوزه خود است و آن اینکه میتواند با نزدیک کردن فرهنگها و تمدنهای مختلف به یکدیگر، آنها را "هم موضع"، "هم سخن" و "هم احساس" کند.
این استاد حوزه علمیه قم یادآور شد: یکی دیگر از تاثیرات فرابخشی حقوق بشردوستانه این است که میتواند زمینههای گفتگو در باب حقوق بشر را ایجاد کند.
گفتگو خاستگاه انسانی دارد
حجتالاسلام مبلغی با اشاره به اینکه گفتگو خاستگاه انسانی دارد، گفت: حقوق بشردوستانه از آنجا که کارکرد آن، ایجاد و تقویت "احساس مشترک معطوف به عمل در جنگ" است - یعنی احساسهای مشترکی را در ارتباط با صحنههای عملی جنگ ایجاد میکند- میتواند میان دو طرف دارای احساس مشترک، باب گفتگوی واقعی و نه همراه با تحمیل رأی را بگشاید و پیداست گفتگو واقعی در هر حوزهای با موفقیت همراه است، هر چند در آن حوزه، اختلافات فاحشی دیده شود.
رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی یادآور شد: حقوق بشر دوستانه ضمن آنکه خود فی نفسه موضوعیت دارد، یک راهبرد نیز هست و این راهبرد برای حوزههای دیگر از جمله ادیان، بشریت و مقولههایی که کمتر در آنجا گفتگو رخ داده یا میدهد، یک فرصت مغتنم و موثر است.
حقوق بشر دوستانه ریشه در انگارههای نخستین انسان دارد
مبلغی تصریح کرد: حقوق بشر دوستانه ریشه در انگارههای نخستین انسان دارد، اگر تلاشهای علمی در راستای تقویت فرهنگ حقوق بشردوستانه انجام شود، یکباره خواهیم دید که اشتراکات زیادی در پی این فعالیت و تلاش ایجاد خواهد شد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: در ارتباط با حقوق بشر دوستانه چند مرحله کار باید انجام شود. ابتدا باید کوشش شود تا موانع بر سر راه همسخنی کم شود و راه سوءاستفاده برخی دولتها از آن و از جمله تحمیل دیدگاهها و نگاههای آنان گرفته شود.
مبلغی اظهار داشت: مرحله دوم کارهایی از سنخ کارهایی که شما انجام میدهید، -مانند مسافرت به شهرها و کشورهای مختلف، دیدار با نخبگان و اساتید و شخصیتها، برگزاری همایشها، کنفرانسهای بینالمللی، چاپ کتاب و مجلات مشترک- به صورت متقابل صورت گیرد.
وی ادامه داد: در مرحله سوم نیز تلاش کردن برای بروزدادن به یک احساس، ارتباط و علاقه مشترک زیر چطر فعالیتهای حقوق بشردوستانه است که بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: مرحله چهارم به صحنههای عملی جنگها است که لازم است همراهیهای عملی برای کاهش و تقلیل ابعاد تخربی در جنگ بیشتر شود.
مبلغی تصریح کرد: جنگ یک واقعیت است که باید عمل ما در زمینه حقوق بشردوستانه در راستای تقلیل آن باشد، چراکه پرداختن به آن بیش از هر چیز، یک موضوع انسانی، و به سود همه بشریت است.
تلاش فقه اسلامی برای تقویت نگاههای انسانی در جنگ
وی همچنین با اشاره به تلاش فقه اسلامی برای تقویت نگاههای انسانی در جنگ ادامه داد: فقه اسلامی یک کوشش جدی وجود دارد که بر هر کسی که در اطراف جنگ قرار دارد، عنوان جنگجو به کار گرفته نشود.
حجت الاسلام مبلغی تصریح کرد: به عنوان مثال، زنانی که در جنگها در بخش پرستاری و یا پزشکی شرکت میکنند، از دیدگاه فقه، جنگجو محسوب نمیشوند، به همین رو از غنایم بهره نمیبرند. پیداست که این کوشش، راه را بر توسعه خشونت میبندد. از سوی دیگر در فقه اسلامی با کسانی که در جنگ هستند نیز، "خصومت رها شده و مطلق" را نفی کرده است و همانطور که پیداست این آموزهها عمق نگاههای انسانی نهفته در این آموزهها را نشان میدهد.
وی همچنین گفت: تلاشی فکری و تحلیلی نسبت به "آموزههای اسلامی دارای ماهیت حقوق بشردوستانه" در حوزه علمیه در جریان است که خروجی آن، آشکارشدن هر چه بیشتر اصالت و عمق فقه اسلامی است.
آموزههای دینی پشتوانه مهم برای رعایت حقوق بشر دوستانه
مارکو ساسولی رئیس گروه حقوق بین الملل دانشگاه ژنو نیز در این دیدار گفت: حقوق بشر دوستانه میتواند نقطه آغاز گفتگو باشد. دین اسلام در سطح وسیعی به مباحث حقوق بشری پرداخته است.
وی ادامه داد: آموزههای دینی یک پشتوانه مهم برای رعایت هرچه بیشتر و بهتر قوانین بینالمللی حقوق بشردوستانه است.
ساسولی از فعالان حقوق بشردوستانه در عرصه بین الملل است که با سفر به جمهوری اسلامی ایران با برخی از شخصیتهای برجسته حوزوی و مسئولان کشور دیدار و گفتگو کرد.
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