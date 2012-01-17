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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۴

وزیر خارجه یمن:

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یمن در موعد مقرر بعید است

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یمن در موعد مقرر بعید است

وزیر خارجه یمن از احتمال تعویق انتخابات ریاست جمهوری یمن به دلیل اوضاع نابسامان امنیتی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، ابوبکر القربی اظهار داشت: من امیدوارم انتخابات ریاست جمهوری یمن در موعد مقرر یعنی 21 فوریه برگزار شود، اما کشور با خطرات امنیتی بسیاری مواجه است و اگر با چالش های امنیتی که مسئولیت دولت وحدت ملی است مقابله نشود برگزاری انتخابات طبق جدول زمانی تعیین شده دشوار خواهد بود.

وی در بخش دیگر سخنان خود اعطای مصونیت قضایی به عبدالله صالح دیکتاتور یمن و نزدیکان وی را در آینده ای نزدیک بعید دانست.

خاطرنشان می شود 21 فوریه (2 اسفند) زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یمن اعلام شده است.

کد مطلب 1511693

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