آمار متوفیان سوختگی در خراسان جنوبی 51 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نورس با اشاره به مرگ 15 نفر بر اثر سوختگی در 9 ماهه امسال، اظهار داشت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتی ناشی از سوختگی 31 نفر بوده اند 51.6 کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: افراد فوت شده براثر سوختگی در نه ماهه نخست امسال چهار نفرمرد و 11 نفر زن بوده اند که در فروردین ماه با پنج نفر بیشترین و ماه های تیر، شهریور، آبان و آذر هرکدام با یک نفر کمترین آمار ثبت شده است.

نورس متوفیات ناشی از سوختگی در سال های 1388و 1389 را به ترتیب 25و 37 نفر عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد در سال 1388 سیزده نفر زن و دوازده نفر مرد و سال گذشته چهارده نفر مرد و بیست وسه نفر زن بوده، که حاکی از افزایش 48 در صدی آمار سال گذشته نسبت به 88 است.

به گفته وی ماههای اسفند و خرداد به ترتیب با پنج و چهار نفر بیشترین و ماه های فروردین، اردیبهشت، مرداد، مهر و بهمن هر کدام یک نفر کمترین آمار متوفیان ناشی از سوختگی در سال 1388 را به خود ا ختصاص داده اند، بطوری که در سال گذشته ماه های تیر و اردیبهشت به ترتیب هفت و شش نفر بیشترین و ماه های فروردین، آبان و دی هر کدام با یک نفر به وقوع پیوسته است.

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی ادامه داد: شهر ستان بیرجند با 14 نفر بیشترین و قائن با یک نفر کمترین آمار تلفات سوختگی در نه ماه نخست امسال در بین شهر ستان های استان داشته اند.

نورس در پایان یادآور شد: طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، خراسان جنوبی در سال های 1388و 1389 به ترتیب رتبه 12و سوم کشوری را در بین استان ها از نظر متوفیان ناشی از سوختگی به خود اختصاص داده است.