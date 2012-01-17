ذوب آهن اصفهان در امر آموزش پیشگیری از اعتیاد پیشرو است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرهت صبح سه شنبه در برگزاری نخستین همایش سلامت محیط کار و جامعه در برابر آسیبهای اجتماعی با اشاره به اهمیت نقش نیروی انسانی در چرخه تولید، اظهار داشت: این همایش نخستین تجربه مشترک ذوبآهن اصفهان با دستگاههای متولی در امر پیشگیری از اعتیاد است.
وی به امر آموزش خانوادههای کارمندان ذوبآهن پرداخت و افزود: هر دوشنبه در محل اتاق بازرگانی اصفهان کلاسهای آموزشی پیشگیری از اعتیاد برگزار میشود.
مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی ذوب آهن اصفهان از استقبال خانوادههای ذوبآهن از این کلاسها خبر داد و تصریح کرد: مربیان در این کلاسهای هفتگی امر پیشگیری را از منظر اطلاعرسانی و آگاهسازی آموزش میدهند.
وی با بیان اینکه افرادی که در صنعت کار میکنند، باید از سلامت برخوردار باشند، ادامه داد: در این صنعت همان طور که به امر تولید صنعت پرداختهشود به همان اندازه نیز در امر پیشگیری از اعتیاد اقدامات آموزشی صورت میگیرد.
فرهنت با بیان اینکه مسئولان استانی در این راستا همکاری خوبی داشتهاند، افزود: اقدامهای پیشگیرانه در صنایعبزرگی همچون ذوبآهن به خود صنایع محدود نمیشود و باید از کمک سایر مسئولان صاحب نظر در امر آسیبهای اجتماعی کمک گرفت.
وی به نقش شرکت بزرگ ذوب آهن پرداخت و تصریح کرد: ذوب آهن وظیفه خطیری را انجام میدهد زیرا قشر زیادی را از لحاظ اشتغالزایی تأمین کرده است.
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