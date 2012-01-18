به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه شمیم واژه ها چهارشنبه 28 دی ماه به بررسی تفاوتهای واژه های قرآنی "عدل" و "قسط" می پردازد.



عدل، حالتی است بین افراط و تفریط، به گونه ای که در این حد وسط زیادت یا نقصانی قرار نداشته و اعتدال کامل مراعات شده و به دلیل همین مفهوم است که از میانه روی، مساوات، ساز وارگی و استقامت به "عدل" تعبیر شده است.



در قرآن و روایات از واژه عدل به تعدد یاد شده و از موارد مختلف استعمال آن می توان انواع عدل را شناسایی کرد: عدالت در اندیشه و حکم چندان که از انحراف، ضعف یا شدت به دور باشد (نساء، آیه 58)، عدالت در روحیات و صفات نفسانی: چندان که اخلاق باطنی اش نه چنان کم مایه باشد و نه آنچنان پرمایه که موجب مشکل گردد (سوره 5، آیه 106)؛ عدالت در اعمال؛ فقط بر محور حق است همانند آنچه در این آیات از آن یاد شده: (سوره 6، آیه 115 - سوره 6، آیه 152، سوره 4، آیه 3، سوره 42، آیه 15).



قسط در بردارنده مفهوم اعتدال و حفظ از انحراف و افراط و تفریط است با عدل هم معنی است اما یکی از تفاوت های آن با عدل آن است که قسط جنبه تطبیق مفهوم عدالت و اجرای آن در مصادیق و مواردش را داراست و وقتی عدل بخواهد تحقق و بروز داشته باشد از آن به قسط تعبیر می شود. شاهد این تفاوت، آیه 9 از سوره 49 قرآن است که 2 واژه عدل و قسط کنار هم آمده و بطور طبیعی باید این دو، متفاوت باشند.



برنامه شمیم واژه‌ها کاری از گروه قرآن و اندیشه شبکه رادیویی قرآن است و روزهای زوج از ساعت 16:45 به مدت 10 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.