مرمت بافت قدیم بازار همدان به پایان رسید

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این عملیات در راستای اجرای مصوبات دور اول سفر استانی هیئت دولت به همدان اجرایی شده است.

وی با اشاره به اعتبار 35 میلیارد ریالی این مصوبه عنوان کرد: بازسازی، بهسازی و نوسازی بافت بازار همدان با اعتبار 17 و نیم میلیارد ریالی از محل مشارکت‌های مردمی و اختصاص مبلغ 17 و نیم میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی انجام شد.

کاروانسرای شریفیه و کاروانسرای گلشن مرمت شدند

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان اظهار داشت: در اجرای این مصوبه کاروانسرای شریفیه، کاروانسرای گلشن، کاروانسرای قلمدانی و راسته موتابخانه همدان مرمت شد.

بیات یادآور شد: عملیات اجرایی این مصوبه از سال 86 آغاز و در سال 88 به پایان رسید.

وی اظهار داشت: با هدف اجرای مصوبه دور اول سفر استانی تملک، احیا و تغییر کاربری بناهای تاریخی استان همدان 100 درصد اجرایی شده است.

اسدالله بیات افزود: در این مصوبه بناهای واجد ارزش تاریخی استان همدان به تملک میراث فرهنگی درآمده و با تغییر کاربری تحت حفاظت قرار گرفتند.

15 میلیارد ریال برای تملک، احیا و تغییر کاربری بناهای تاریخی همدان اختصاص یافت

وی در ادامه با اشاره به هزینه‌ اجرای این مصوبه عنوان کرد: مبلغ 15 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی برای اجرای مصوبه تملک، احیا و تغییر کاربری بناهای تاریخی همدان اختصاص یافت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان اظهار داشت: این مصوبه در سال‌های 86 و 87 در استان همدان اجرایی شده است.

بیات یادآور شد: تملک منازل قربانی در گنبد علویان، صمدی در محله جولان، سهرابی در حریم برج قربان، تملک اندرونی منزل شهید قدوسی و خرید منزل بیژن از جمله فعالیت‌هایی است که در این مصوبه به اجرا درآمد.

موزه‌های همدان تکمیل و تجهیز شد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان همچنین گفت: به منظور اجرای مصوبه دور اول سفر استانی هیئت دولت به همدان موزه‌های این استان تجهیز و مرمت شد.

اسدالله بیات با اشاره به اجرای 100 درصدی این مصوبه افزود: این مصوبه با اختصاص مبلغ سه میلیارد ریال در سال 85 و دو میلیارد ریال در سال 86 اجرایی شد.

وی افزود: در اجرای این مصوبه موزه‌های بوعلی، هگمتانه، سفال، لطفعلیان، حمام حاج‌آقا تراب نهاوند، مسعودی تویسرکان و مردم‌شناسی اسدآباد تجهیز و مرمت شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان اظهار داشت: مصوبه تجهیز و تکمیل موزه‌های محلی غرب کشور در سال‌های 86 تا 88 به مرحله اجرا رسید.

بیات یادآور شد: این موزه ها بر اساس اولویت و برنامه‌ریزی این اداره مرمت شدند و مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.

موزه لطفعلیان کف‌سازی می‌شود

بیات همچنین اضافه کرد: در تازه‌ترین فاز عملیات مرمت خانه تاریخی ملایر، موزه لطفعلیان کف‌ سازی می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان افزود: مرمت خانه تاریخی لطفعلیان ملایر از سال 1386 آغاز و پس از اجرای فازهای متعدد مرمت این خانه به موزه تبدیل شد.

وی عنوان کرد: در این بنا مرمت و بازسازی تمام خانه، کف‌سازی، دیوارسازی، بام‌سازی و احیا نما و طاق‌های فرو ریخته انجام شده است.

بیات اظهار داشت: کف‌ سازی موزه لطفعلیان ملایر از تازه‌ ترین فازهای مرمتی است که در این بنای تاریخی انجام می‌شود.

بیات یادآور شد: خانه لطفعلیان مجموعه سکونت‌گاهی مربوط به دوره قاجار است که در سال 1380 با شماره 4892 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.