آغاز فرایند تملک و احیای خانه تاریخی بیات در تویسرکان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشینه خانه تاریخی بیات در تویسرکان اظهار کرد: خانه تاریخی بیات از جمله بناهای واجد ارزش تاریخی و فرهنگی در شهرستان تویسرکان به شمار می‌رود که با توجه به شاخصه‌های معماری در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه اداره‌کل میراث فرهنگی استان همدان در سال‌های گذشته رویکرد حفاظت و احیای بناهای تاریخی از طریق تملک را در دستور کار قرار داده، افزود: خانه بیات نیز در زمره این آثار قرار دارد که پس از سپری کردن مراحل کارشناسی و ارزیابی ارزش ملک در گام نخست ۲ دانگ از آن به تملک اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان درآمد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تویسرکان به اهمیت رویکرد تملک تدریجی بناها اشاره کرد و گفت: ارتقای سطح مالکیت و اختیارات قانونی دستگاه متولی زمینه را برای برنامه‌ریزی دقیق، منسجم و جذب اعتبارات لازم به منظور صیانت، مرمت، ساماندهی و در نهایت تعریف کاربری مناسب فراهم می‌کند و از همین رو پیگیری امور حفاظتی و ساماندهی این خانه تاریخی به‌طور مستمر در دستور کار قرار دارد.

احمدی در پایان با تاکید بر نقش ابنیه تاریخی در پویایی اقتصاد گردشگری یادآور شد: صیانت از این یادگارهای کهن نه‌تنها پاسداری از هویت و اصالت تاریخی شهرستان است بلکه می‌تواند با بهره‌برداری هدفمند ظرفیت جدیدی برای رونق گردشگری و معرفی پیشینه غنی فرهنگی تویسرکان به گردشگران ایجاد کند.