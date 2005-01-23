چهارمين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي با تاخير برگزاري مي شود

داوود سامانلو مدير ستاد خبري چهارمين نمايشگاههاي بين المللي لوازم خانگي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: چهارمين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي و مواد شيميايي، رنگ ، رزين و پوششهاي صنعتي و نخستين نمايشگاه بين المللي كامپوزيت ايران به علت نا مناسب بودن شرايط جوي هوا و نرسيدن برخي از كالاها از روز دو شنبه پنج بهمن ماه سالجاري به سه شنبه ششم موكول شد .