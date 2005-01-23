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۴ بهمن ۱۳۸۳، ۱۵:۴۲

مدير ستاد خبري نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي:

چهارمين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي با تاخير برگزاري مي شود

افتتاح چهارمين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي و مواد شيميايي، رنگ، رزين و پوشش هاي صنعتي و نخستين نمايشگاه كامپوزيت ايران به علت شرايط نامناسب جوي به تعويق افتاد .

داوود سامانلو مدير ستاد خبري چهارمين نمايشگاههاي بين المللي لوازم خانگي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: چهارمين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي و مواد شيميايي، رنگ ، رزين و پوششهاي صنعتي و نخستين نمايشگاه بين المللي كامپوزيت ايران به علت نا مناسب بودن شرايط جوي هوا و نرسيدن برخي از كالاها از روز دو شنبه پنج بهمن ماه سالجاري به سه شنبه ششم  موكول شد .

کد مطلب 151287

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