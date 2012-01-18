صادرات صنایع دستی همدان 44 درصد کاهش یافت

بهجت عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر از صادرات یک میلیون و 334 هزار و 878 دلاری تولیدات صنایع دستی این استان در آذرماه سال جاری خبر داد.

عباسی اضافه کرد: یک میلیون و 295 هزار و 958 دلار از این تولیدات به صورت رسمی و از طریق گمرک همدان به سایر کشورها ارسال شده است.

218 تن سفال از همدان صادر شد

وی عنوان کرد: ارزش وزنی صنایع دستی صادر شده 332 تن است و 218 تن آن را محصولات سفال شامل می‌‌شود.

عباسی یادآور شد: تولیداتی که به صورت غیر رسمی صادر شده‌ شامل سفال، مرواربافی، نازک‌کاری روی چوب، رودوزی‌های سنتی و چرم است.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: مجموع صادرات رسمی و غیر رسمی صنایع دستی همدان در مدت مشابه سال گذشته دو میلیون و 407 هزار و 309 دلار بوده است.

وی یادآور شد: در این مدت سفال، مجسمه پلی استر، شیشه دست‌ساز، مجسمه، گلدان فلزی و آینه با قاب از تولیدات صنایع دستی همدان، به هشت کشور جهان صادر شده است.

هشت کشور خریداران اصلی صنایع دستی همدان هستند

عباسی ادامه داد: فرانسه، سوئد، قطر، عراق، امارات، ترکیه، پاکستان و هلند خریداران صنایع دستی این استان در ماه گذشته بودند.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان در خصوص وضعیت کارگاه های چوب استان همدان نیز گفت: بیشترین کارگاه های صنایع دستی تویسرکان مصنوعات چوبی است.

عباسی با بیان اینکه دو هزار و 915 کارگاه مصنوعات چوبی در شهرستان تویسرکان فعالیت دارد، اظهار داشت: در برخی از خانه‌های تویسرکان تمامی اعضای خانواده به تولید مصنوعات چوبی از جمله مبلمان منبت مشغولند.

3500 کارگاه هنرهای سنتی در تویسرکان فعال است

وی ادامه داد: بیش از سه هزار و500 کارگاه هنرهای سنتی و صنایع دستی در شهرستان تویسرکان استان همدان فعال است.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان بیان کرد: کارگاه‌های موجود شهرستان‌ تویسرکان در رشته‌های سفال و سرامیک، مصنوعات چوبی، چرم و سراجی، گلیم‌بافی، سازهای سنتی و تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی فعالیت دارند.

وی از فعالیت 10 کارگاه سفال و سرامیک در شهرستان تویسرکان خبر داد و یادآور شد: این شهرستان از قابلیت‌های ویژه‌ای در حوزه صنایع دستی برخوردار است که می‌تواند مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد.