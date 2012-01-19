ارسال 100 مقاله به همایش پدافند غیر عامل در حوضه آبی دریای خزر

علیرضا صدر ممتاز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد مقاله طبق نظرات داوران 12 مقاله بصورت شفاهی و 32 مقاله به صورت پوستر پذیرفته شدند.

وی همچنین با اشاره به اینکه دانشگاه گیلان میزبان نخستین همایش پدافند غیرعامل در حوضه آبی دریای خزر بود، اظهارداشت: این همایش با حضور محققان، متخصصان و دانشجویان در این دانشگاه برگزار شد.

رئیس کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه گیلان گفت: برگزاری همایش در زمینه دفاع غیرعامل از گامهای مهم، اصلی و زیربنایی برای رسیدن به اهداف راهبردی دفاع غیرعامل در کاهش آسیب پذیری و ارتقای پایداری در برابر تهدیدات ناشی از بلایای طبیعی و یا تهاجمات بالقوه و بالفعل دشمن است که در نهایت منجر به ایجاد امنیت و محافظت از سرمایه‌های کلان ملی کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه و پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر دانشگاه گیلان با هدف ایجاد حساسیت در سطوح مختلف دانشگاهیان، مراکز پژوهشی، سازمانها و نهادهای اثرگذار نسبت به موضوع پدافند غیرعامل، تحریک و تشویق نخبگان به انجام تحقیقات در حوزههای مرتبط و ترغیب مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها به انجام پژوهش‌های کاربردی در زمینه پدافند غیرعامل و پیگیری و عزم نسبت به اجرایی شدن ایدهها، راه حلها و طرحها مهم اقدام به برگزاری این همایش کرده است.