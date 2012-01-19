۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۱۳

صدر ممتاز به مهر خبر داد:

ارسال 100 مقاله به همایش پدافند غیر عامل در حوضه آبی دریای خزر

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه گیلان از ارسال 100 مقاله به دبیرخانه همایش پدافند غیر عامل در حوضه آبی دریای خزر خبر داد.

علیرضا صدر ممتاز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد مقاله طبق نظرات داوران 12 مقاله بصورت شفاهی و 32 مقاله به صورت پوستر پذیرفته شدند.

وی همچنین با اشاره به اینکه دانشگاه گیلان میزبان نخستین همایش پدافند غیرعامل در حوضه آبی دریای خزر بود، اظهارداشت: این همایش با حضور محققان، متخصصان و دانشجویان در این دانشگاه برگزار شد.

رئیس کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه گیلان گفت: برگزاری همایش در زمینه دفاع غیرعامل از گامهای مهم، اصلی و زیربنایی برای رسیدن به اهداف راهبردی دفاع غیرعامل در کاهش آسیب پذیری و ارتقای پایداری در برابر تهدیدات ناشی از بلایای طبیعی و یا تهاجمات بالقوه و بالفعل دشمن است که در نهایت منجر به ایجاد امنیت و محافظت از سرمایه‌های کلان ملی کشور خواهد شد.
 
وی ادامه داد: کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه و پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر دانشگاه گیلان با هدف ایجاد حساسیت در سطوح مختلف دانشگاهیان، مراکز پژوهشی، سازمانها و نهادهای اثرگذار نسبت به موضوع پدافند غیرعامل، تحریک و تشویق نخبگان به انجام تحقیقات در حوزههای مرتبط و ترغیب مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها به انجام پژوهش‌های کاربردی در زمینه پدافند غیرعامل و پیگیری و عزم نسبت به اجرایی شدن ایدهها، راه حلها و طرحها مهم اقدام به برگزاری این همایش کرده است. 
