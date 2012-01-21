مردم داودآباد در خیابان ها می خوابند/ بی خطری زلزله های خفیف تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، گرچه زلزله های کوچک و با ریشتر کم نشان خوبی از به وقوع نپیوستن زلزله ای بزرگ است و نیروی درونی زمین را که می تواند به زلزله ای مخرب تبدیل شود با زلزله های خفیف به بیرون منتقل می شود، اما مردم داودآباد در هراس از زلزله ای بزرگتر از آنچه پیشتر رخ داده ، بیش از دوشب است که بیرون از خانه و در معابر می خوابند.

یکی از مردم این شهر با بیان اینکه، مردم با وجود سردی هوا شب های در خیابان می خوابند گفت: هراس از زلزله مردم را به خیابان ها کشانده و در این میان برخی خانواده هایی که چادر ندارند تا شب را در بیرون خانه بگذرانند در مضیقه هستند.

علی اکبری با اشاره به اینکه، برای مردم تبیین نمی شود که این زلزله ها خطرناک نیست گفت: در ارائه اخبار ازلزله ها همچنان بر مکان اصلی وقوع زلزله اشاره می شود و همین امر ترس مردم را در پی داشته است.

این شهروند داودآبادی، گفت: به جا بود که مسئولین برای سرکشی به شهر می آمدند و به آنان تاکید می مردند که خطری متوجه آنها نیست.

20 زلزله در استان مرکزی

بر اساس آمار موسسه ژئوفیزیک تهران، از 25 همین ماه تا سی ام، 20 زلزله در استان به وقوع پیوسته که 19 مورد مربوط به داودآباد است.

اندازه این زلزله ها بین دو تا 3و هشت دهم بوده است که خسارتی تاکنون در استان نداشته و تنها موجب ترس شده است.

زلزله های خفیف غیر طبیعی نیست

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری استان مرکزی با بیان اینکه این زلزله‌ها هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی نداشته‌اند، گفت: وقوع زلزله‌های خفیف امری طبیعی است که می‌توان از آن به عنوان هشدار یاد کرد.

حسینعلی نظیفی افزود: زلزله‌های خفیف زنگ خطری برای وقوع زلزله‌های بزرگ هستند که مردم چه در شهر و چه در روستا باید مقاوم‌سازی منازل را برای جلوگیری از وقوع خسارت‌های جانی و مالی در دستور کار قرار دهند و به آن توجه شود.