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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

برگزاری جشنواره قرآنی کودک و نوجوان و جوان در آذبایجان شرقی

برگزاری جشنواره قرآنی کودک و نوجوان و جوان در آذبایجان شرقی

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از برگزاری چهارمین جشنواره قرآنی کودک و نوجوان و جوان در بهمن ماه جاری خبر داد.

حجت الاسلام حمید عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در آستانه سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، چهارمین جشنواره قرآنی کودک و نوجوان و جوان در آذربایجان شرقی به همت دارالقرآن الکریم استان و همکاری اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان در بهمن ماه جاری برگزار می‌شود.

وی ضمن بیان اهداف برگزاری این جشنواره گفت: انقلاب اسلامی ایران نشأت گرفته از تعالیم والای قرآن کریم و سیره اهل بیت معصومین (ع) به ثمر رسیده و هم اکنون رشد فعالیتهای قرآنی و توسعه فرهنگ قرآن کریم در جامعه نیز مدیون این انقلاب می‌باشد لذا به منظور نشر و ترویج بیشتر فرهنگ حیات بخش قرآن کریم در میان آحاد جامعه به خصوص قشر کودک و نوجوان و جوان، و تعمیق باورهای دینی در سطح اقشار جامعه، چهارمین دوره‌ی این جشنواره در دهه فجر امسال برگزار می‌گردد.

عظیمی افزود: برگزاری مرحله شهرستانی این جشنواره روز جمعه 7 بهمن ماه در تبریز و شهرهای مختلف آذربایجانشرقی آغاز می شود و مرحله استانی جشنواره روز جمعه 21 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گفت: رشته های رقابتی در این جشنواره ویژه خواهران و برادران و در مقاطع سنی کودک و نوجوان و جوان شامل مفاهیم و ترجمه قرآن کریم، حفظ قرآن کریم ، ترتیل و قرائت قرآن کریم است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام می توانند به دارالقرآن الکریم استان و یا اتحادیه موسسات قرآنی استان مراجعه نمایند.

کد مطلب 1516736

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