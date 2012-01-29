به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد غلامی عصر شنبه در همایش تجلیل از هیئت امنا و خدام بقاع متبرکه استان همدان اظهار داشت: بقاع و اماکن متبرکه سرمایه های معنوی کشور محسوب می شوند و باید از آنها نهایت بهره برداری را داشت.

وی با اشاره به سخن امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه در کنار بقاع متبرکه و امامزادگان باید به آرامش برسیم، گفت: برای توسعه و تعمیر امامزادگان و بقاع متبرکه باید مناسب‌سازی صورت گیرد و تنها به حفظ بنای گذشته بسنده نشود.

باید عمیق‌ترین برنامه‌های فرهنگی در اماکن متبرکه گسترش یابد

حجت‌الاسلام محمد غلامی حفظ این اماکن را از وظایف تمام مردم دانست و افزود: باید برای تبدیل بقاع متبرکه به قطب‌های فرهنگی عمیق‌ترین برنامه‌های فرهنگی و معنوی را در این اماکن نشر و گسترش داد.

معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ادامه داد: به طور متوسط در مدت یک سال حدود 140 میلیون نفر به بقاع متبرکه کشور مراجعه می کنند که بر این اساس هر ایرانی به طور متوسط هر شش ماه یک بار به زیارت امامزادگان و بقاع متبرکه می رود.

وی توسل جستن به اهل بیت(ع) در جوار امامزادگان را از راه‌های مقابله با هجمه تهاجم فرهنگی و استکبار جهانی دانست و عنوان کرد: جوانان باید حداقل هفته‌ای یک بار در کنار بقاع متبرکه حاضر شوند که این امر نیازمند آماده کردن زیرساخت‌هاست.

حجت الاسلام غلامی با تأکید بر اینکه حضور در جوار امامزادگان آرامش معنوی را موجب می‌شود، اظهار داشت: تبدیل بقاع به قطب فرهنگی از خواست‌های رهبری است که باید جامه عمل پوشانده شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان نیز با بیان اینکه اوقاف در سه محور فرهنگی، امور اوقافی و اماکن مذهبی فعالیت می‌کند، گفت: سوگواره یاس نبوی، برگزاری طرح نشاط معنوی در راستای غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و گرامیداشت اعیاد و مراسم سوگواری در جوار امامزادگان استان از جمله برنامه‌های فرهنگی صورت گرفته است.

تا پایان سال تمام بقعه‌ های همدان صاحب هیئت امنا می شوند

حجت‌الاسلام محمد صالحی افزود: تا پایان سال هیچ بقعه‌ای در استان همدان بدون هیئت امنا نخواهد بود و علاوه بر این نیز 11 بقعه مرمت و بازسازی شده و 11 بقعه دیگر نیز در دستور کار است.

وی افزود: در سال جدید در استان همدان 37 وقف جدید صورت پذیرفته و درآمد اوقاف و امور خیریه به نسبت سال گذشته 73 درصد افزایش داشته است.