هیچ تیمی مثل صبا ما را تحت فشار نگذاشته بود/ تماشاگران میخکوب شدند!

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورغلامی پس از دیدار تیم های فوتبال ملوان انزلی و صبای قم که در ورزشگاه تختی انزلی برگزار شد و با برتری یک بر صفر تیم میزبان به پایان رسید گفت: بازی بسیار پرهیجان و پراسترسی برای هر دو تیم بود و دو تیم در جریان بازی بارها دروازه یکدیگر را با خطر جدی مواجه کردند.

وی با بیان اینکه هیجان بازی به حدی بود که تماشاگران روی سکوها میخکوب شده بودند، افزود: من قبل از این دیدار نیز گفته بودم که یک بازی جذاب را از سوی هر دو تیم ملوان و صبا خواهید دید چون تیم ویسی هجومی بازی می کند و من به وی در این خصوص تبریک می گویم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان با تاکید بر اینکه هیچ تیمی دراین فصل نتوانست در انزلی مانند تیم صبا ما را تحت فشار قرار دهد، گفت: من از هوادارانمان به دلیل اینکه در جریان بازی از ما به طور کامل حمایت کرده و انرژی مثبت خود را به درون زمین منتقل می کردند تشکر می کنم.