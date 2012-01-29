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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۴۵

پورغلامی پس از برد ملوان:

هیچ تیمی مثل صبا ما را تحت فشار نگذاشته بود/ تماشاگران میخکوب شدند!

هیچ تیمی مثل صبا ما را تحت فشار نگذاشته بود/ تماشاگران میخکوب شدند!

سرمربی تیم فوتبال ملوان با بیان اینکه تماشاگران از هیجان زیاد بازی روی سکوها میخکوب شده بودند،گفت:هیچ تیمی دراین فصل نتوانست در انزلی مانند تیم صبا ما راتحت فشار قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر،  فرهاد پورغلامی پس از دیدار تیم های فوتبال ملوان انزلی و صبای قم که در ورزشگاه تختی انزلی برگزار شد و با برتری یک بر صفر تیم میزبان به پایان رسید گفت: بازی بسیار پرهیجان و پراسترسی برای هر دو تیم بود و دو تیم در جریان بازی بارها دروازه یکدیگر را با خطر جدی مواجه کردند.

وی با بیان اینکه هیجان بازی به حدی بود که تماشاگران روی سکوها میخکوب شده بودند،  افزود: من قبل از این دیدار نیز گفته بودم که یک بازی جذاب را از سوی هر دو تیم ملوان و صبا خواهید دید چون تیم ویسی هجومی بازی می کند و من به وی در این خصوص تبریک می گویم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان با تاکید بر اینکه هیچ تیمی دراین فصل نتوانست در انزلی مانند تیم صبا ما را تحت فشار قرار دهد، گفت:  من از هوادارانمان به دلیل اینکه در جریان بازی از ما به طور کامل حمایت کرده و انرژی مثبت خود را به درون زمین منتقل می کردند تشکر می کنم.

کد مطلب 1520273

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