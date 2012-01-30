مردم نسبت به سال گذشته چهار روز بیشتر گرد و غبار را تحمل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهدویانی در جلسه ستاد بررسی مقابله با ریزگردها، پدیده گرد و غبار را یکی از معضلات جدی زیست محیطی استان زنجان و کشور دانست و افزود: ریزگردها نسبت به گرد و غبار معمول در برخی از مناطق کشور از ذرات بسیار ریزتری تشکیل شده اند.

وی یادآور شد: وجود ذرات بسیار ریز در هوا مدت زمان نشست آنها را کاهش داده و از سوی دیگر به علت دارا بودن ذرات ریز فلزات آسیب های جدی تری را متوجه افراد می کند.

مهدویانی، علت اصلی ایجاد پدیده گرد و غبار را برخواست گرد و غبار از بیابان های عراق و حمل آنها به سوی کشور دانست و اظهار کرد: ریزگردها از وزش شدید و گسترده باد و جابجایی هوا از غرب به سمت شرق وارد کشور شده و استانهای بسیاری را با خود درگیر می کند.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان زنجان، به اقدامات صورت گرفته برای مقابله با آثار زیان بار گرد و غبار و ریزگردها اشاره کرد و گفت: اطلاع رسانی در زمینه وضعیت هوا به مراجع ذیربط و خبرگزاری ها، سنجش روزانه هوا و تشکیل کمیته نظارتی و هماهنگی از جمله این اقدامات محسوب می شود.

97 هزار هکتار جنگل در زنجان وجود دارد

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه توسعه جنگل ها یکی از راهکارهای مناسب مقابله با آثار ریزگردها و متوقف سازی است گفت: زنجان در سال 84 دارای 61 هزار هکتار جنگل بود که این میزان امروز به 97 هزار هکتار رسیده است.

جواد تاراسی به توسعه کشت درختان صنوبر سریع الرشد اشاره کرد و افزود: در سال 84 مساحت باغات این درختان 11 هزار هکتار بود که تا سال جاری به 18 هزار هکتار رسیده است.

وی، به نوع و مرغوبیت مراتع زنجان اشاره کرد و یادآورشد: 21 درصد مراتع زنجان جزء مراتع درجه یک و خوب،37.5 درصد جزء مراتع درجه دو و متوسط و41.5 درصد جزء مراتع درجه سه و فقیرکشور محسوب می شوند.

تاراسی، به لزوم مدیریت مراتع این استان تاکید و اظهار کرد: بذر پاشی، کود پاشی، احداث ایستگاه های پمپاژ آب و توزیع بذور علوفه ای از جمله اقداماتی است که می تواند در مدیریت و بهبود مراتع موثر باشد.

معاون جهاد کشاورزی استان زنجان، با بیان اینکه در سال جاری یک هزار و 500 هکتار از مراتع زنجان مدیریت شده اند، گفت: امسال سه هزار هکتار نیز قرق شده و امید می رود با افزایش جنگ کاری و مدیریت مراتع بتوان با ریزگردها به خوبی مقابله کرد.