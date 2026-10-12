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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

اتحادیه اروپا بیست‌ودومین بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب کرد

اتحادیه اروپا بیست‌ودومین بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب کرد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد وزیران خارجه این اتحادیه بسته جدید تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، اتحادیه اروپا روز دوشنبه بیست‌ودومین بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب کرد که بر اساس آن، حدود هزار و ۶۰۰ فرد و شرکت مرتبط با آنچه صنایع دفاعی روسیه خوانده شده به فهرست تحریم‌ها اضافه می‌شوند.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: وزیران خارجه اتحادیه اروپا همین حالا نزدیک به هزار و ۶۰۰ مورد جدید تحریمی را با هدف قرار دادن مجتمع صنایع نظامی روسیه تصویب کردند.

بر اساس گزارش‌ها، بیش از نیمی از موارد جدید به زنجیره تولید موشک‌های بالستیک مرتبط هستند. این تحریم‌ها پس از انتشار فهرست کامل در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا اجرایی خواهند شد.

کد مطلب 6975461

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    نظرات

    • علی IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
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      سیاست بازی و رفتارهای دوگانه کشورهای اروپایی بر خلاف صلح وامنیت جهانی است ، اول تکلیف خود را مشخص کنید که بدنبال چه هستید وبعد...؟! ازیک سو با ادعاهای واهی کشوهای مستقل را تحریم و دارایی آنان را بلوکه وتصاحب می شوند واز طرف دیگر خواستار کاهش تنش و خشونت هستند

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