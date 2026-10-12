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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

استادان و داوران برای جشنواره تجسمی جوانان به کرمانشاه می‌روند

استادان و داوران برای جشنواره تجسمی جوانان به کرمانشاه می‌روند

۳۶ نفر از هنرمندان به عنوان استاد کارگاه و داور در کارگاه‌های سی‌وسومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران از سوی دبیر جشنواره معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، رضوان صادق زاده دبیر سی و سومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ۳۶ تن از هنرمندان را به عنوان دبیر و داور در جشنواره معرفی کرده است که اسامی آنها به شرح زیر است.

در رشته تصویرسازی؛ مانلی منوچهری استاد کارگاه و علیرضا گلدوزیان، احسان عبداللهی و حمید قالیجاری داوران این رشته هستند.

استاد کارگاه خوشنویسی محمدعلی قربانی است و میرحیدر موسوی، عین‌الدین صادق‌زاده و عبدالله جواری نیز آثار هنرجویان را داوری می‌کنند.

در کارگاه رسانه‌های هنری جدید بهنام کامرانی به عنوان استاد کارگاه است و احمد نادعلیان و آناهیتا شمیده نیز داوران این رشته خواهند بود.

استاد کارگاه رشته طراحی جمال عرب‌زاده و داوران نیز مهدی حمیدی و مهتا معینی خواهند بود.

استادی کارگاه طراحی‌گرافیک به عهده مریم کهوند است و رضا عابدینی و بهرام کلهرنیا آثار خروجی کارگاه را داوری می‌کنند.

در شاخه عکاسی، بهنام صدیقی استاد کارگاه است و فرهاد سلیمانی و کیارنگ علایی هم عکس‌های جوانان را داوری خواهند کرد.

رشته کاریکاتور با استادی کارگاه جمال رحمتی و داوری توسط هادی حیدری و مجاهده پورشمسیان اجرا می‌شود.

مجسمه‌سازی نیز کارگاهی است که با استادی محمدحسین عماد و داوری کورش گلناری و مهسا کریمی‌زاده برگزار می‌شود.

در رشته نقاشی، جمشید حقیقت‌شناس مسئولیت کارگاه را به عنوان استاد بر عهده دارد و شهریار احمدی و نعیمه آهنگری هم داوران این کارگاه هستند.

جوانان این دوره در رشته نگارگری، با زینب شاهی به عنوان استاد، کارگاه را تجربه می‌کنند و سلیمان سعیدآبادی، امیر طهماسبی و محمدرسول مکاری نیز داور آثار هستند.

و همچنین در کارگاه هنر سرامیک، مرضیه تقی‌خانی به عنوان استاد کارگاه فعالیت می‌کند و بهزاد اژدری و هیربد همت‌آزاد داوران این رشته هستند.

سی و سومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان از ۲۳ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ در کرمانشاه برگزار می‌شود.

کد مطلب 6975319
آزاده فضلی

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