به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، رضوان صادق زاده دبیر سی و سومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ۳۶ تن از هنرمندان را به عنوان دبیر و داور در جشنواره معرفی کرده است که اسامی آنها به شرح زیر است.

در رشته تصویرسازی؛ مانلی منوچهری استاد کارگاه و علیرضا گلدوزیان، احسان عبداللهی و حمید قالیجاری داوران این رشته هستند.

استاد کارگاه خوشنویسی محمدعلی قربانی است و میرحیدر موسوی، عین‌الدین صادق‌زاده و عبدالله جواری نیز آثار هنرجویان را داوری می‌کنند.

در کارگاه رسانه‌های هنری جدید بهنام کامرانی به عنوان استاد کارگاه است و احمد نادعلیان و آناهیتا شمیده نیز داوران این رشته خواهند بود.

استاد کارگاه رشته طراحی جمال عرب‌زاده و داوران نیز مهدی حمیدی و مهتا معینی خواهند بود.

استادی کارگاه طراحی‌گرافیک به عهده مریم کهوند است و رضا عابدینی و بهرام کلهرنیا آثار خروجی کارگاه را داوری می‌کنند.

در شاخه عکاسی، بهنام صدیقی استاد کارگاه است و فرهاد سلیمانی و کیارنگ علایی هم عکس‌های جوانان را داوری خواهند کرد.

رشته کاریکاتور با استادی کارگاه جمال رحمتی و داوری توسط هادی حیدری و مجاهده پورشمسیان اجرا می‌شود.

مجسمه‌سازی نیز کارگاهی است که با استادی محمدحسین عماد و داوری کورش گلناری و مهسا کریمی‌زاده برگزار می‌شود.

در رشته نقاشی، جمشید حقیقت‌شناس مسئولیت کارگاه را به عنوان استاد بر عهده دارد و شهریار احمدی و نعیمه آهنگری هم داوران این کارگاه هستند.

جوانان این دوره در رشته نگارگری، با زینب شاهی به عنوان استاد، کارگاه را تجربه می‌کنند و سلیمان سعیدآبادی، امیر طهماسبی و محمدرسول مکاری نیز داور آثار هستند.

و همچنین در کارگاه هنر سرامیک، مرضیه تقی‌خانی به عنوان استاد کارگاه فعالیت می‌کند و بهزاد اژدری و هیربد همت‌آزاد داوران این رشته هستند.

سی و سومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان از ۲۳ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ در کرمانشاه برگزار می‌شود.