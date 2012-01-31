ولادت پسر بیشتر از دختر / رشد 6 درصدی ازدواج در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل ثبت احوال استان قم از راه اندازی میز خدمت در اداره ثبت احوال شهرستان قم برای ارائه خدمات بهتر به مردم خبر داد.



ولی اله عسکری گفت: راه اندازی میز خدمت در راستای اجرای بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و به منظور دستیابی آسان و سریع مردم به خدمات قابل ارائه در اداره ثبت احوال شهرستان قم و نیز تکریم ارباب رجوع انجام شده است.



وی افزود: تعویض شناسنامه و صدور شناسنامه المثنی، صدور کارت ملی، تغییر نام و نام خانوادگی، درخواست هیئت حل اختلاف از خدماتی است که از طریق سیستم نوبت دهی به مراجعان از طریق این میز ارائه می شود.



رشد 6 درصدی ازدواج در استان قم در سال جاری



معاون حقوقی و سجلی اداره کل ثبت احوال استان قم از رشد 6.18 درصدی ازدواج در استان قم در 10 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.



خلیل مرادی با بیان اینکه یکی از مهمترین شاخصه های دو واقعه ولادت و وفات ثبت به موقع آن رویداد است، گفت: این مهلت قانونی برای واقعه ولادت 15 روز و برای فوت 10 روز می باشد؛ که استان قم جزء برترین ها در کشور به شمار می رود.



وی در ادامه بیان داشت: در 10 ماهه سال جاری تعداد 17هزار 533 واقعه ولادت در استان قم به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.21 درصد افزایش داشته است.



مرادی افزود: تعداد ولادت ثبت شده شهری در 10 ماهه سال جاری در استان قم برابر با 17018 مورد و تعداد ولادت روستایی آن برابر با 515 رویداد است.



ثبت 1061 ولادت پسر در مقابل هر 1000 ولادت دختر در قم طی 10 ماهه اول امسال



معاون حقوقی و سجلی اداره کل ثبت احوال استان قم در خصوص نسبت جنسی حاصل از ثبت ولادت در 10 ماهه سال 90 گفت: این تعداد برابر با 103.3 مورد می‌باشد که همین شاخص در مدت مشابه سال قبل 106.16 بوده است؛ یعنی در مقابل هر 1000 واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود 1061 واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است.



وی همچنین یادآور شد: در 10 ماهه اول سال 1390 در استان قم تعداد 4189 واقعه فوت به ثبت رسیده که از این تعداد فوت ثبت شده 3960 مورد در مناطق شهری و 229 واقعه در مناطق روستایی بوده است.



وی با اشاره به رشد 6 درصدی ازدواج در استان قم گفت: در 10 ماهه اول سال 1390 تعداد 11169 واقعه ازدواج در استان قم به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.18 درصد افزایش داشته است که از این تعداد 11085 مورد شهری و 84 مورد روستایی می باشد.



مرادی اضافه کرد: در 10 ماهه اول سال 1390 در استان قم بیشترین ازدواج ثبت شده مردان در گروه سنی 20-24 ساله با رقم 4662 نفر و بیشترین ازدواج ثبت شده زنان در گروه سنی 15-19 ساله با رقم 3961 نفر و بوده است.



ثبت 2 هزار و 72 واقعه طلاق در قم طی 10 ماه اول سال 90



وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در 10 ماهه سال 1390 تعداد 2072 واقعه طلاق در استان قم به ثبت رسیده است که 2055 مورد از آن مربوط به حوزه شهری و 17 مورد مربوط به حوزه روستایی می باشد.



معاون حقوقی و سجلی اداره کل ثبت احوال استان قم گفت: بیشترین طلاق ثبت شده مردان در سال جاری در گروه سنی 25-29 ساله با رقم 606 واقعه و بیشترین طلاق ثبت شده زنان در گروه سنی 20-24 ساله با رقم 510 واقعه بوده است.

