«معیشت» در صدر مطالبات مددجویان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف ستاد سازمان بهزیستی کشور در گزارش عملکرد سه‌ماهه پاییز ۱۴۰۴ (مهر، آبان و آذر)، از ارائه خدمات گسترده به جامعه هدف، تقویت ارتباطات مردمی و توسعه نظام پاسخگویی خبر داد.

در این بازه زمانی تعداد ۱۸۶۶ نفر پذیرش، مصاحبه، هدایت و راهنمایی شدند که بیشترین درخواست‌های ثبت‌شده در میز خدمت حضوری مربوط به حوزه معیشت با ۴۸۷ مورد بوده است. همچنین پس از بررسی‌های تخصصی، برای ۱۴۵۸ نفر حواله بلیط و برای ۱۹۰۴ نفر (نفر-شب) حواله اسکان صادر شد.

بر اساس این گزارش، در سه‌ماهه پاییز سال جاری ۳۴۰۸ فقره مکاتبه در سامانه اتوماسیون اداری ثبت و پیگیری شده است. از این تعداد، ۸۹۵ فقره مکاتبه مربوط به دفتر مقام معظم رهبری، ۱۱۷۳ مورد معرفی مددجو از حوزه مجلس شورای اسلامی، ۶۲۷ فقره ارجاع از حوزه ریاست، ۲۱۲ مکاتبه از نهاد ریاست جمهوری و ۴۰ فقره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.

توسعه میز خدمت و تقویت ارتباط مستقیم با جامعه هدف

اداره پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف در راستای ارتقای رضایتمندی و تسهیل دسترسی مددجویان به خدمات، برنامه‌های متعددی در حوزه ارتباطات مردمی اجرا کرده است.

این اقدامات به شرح ذیل می‌باشد:

۱_برگزاری میزهای خدمت همزمان با هفته ناشنوایان و هفته نابینایان با حضور مدیران ارشد و کارشناسان تخصصی.

۲_برگزاری میز خدمت با حضور نماینده بازرسی کل کشور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف رسیدگی به درخواست‌های خاص.

۳_برگزاری میز ارتباطات مردمی در استان ایلام همزمان با سفر رئیس سازمان بهزیستی و دریافت و پیگیری ۵۰۳ درخواست مردمی.

همچنین در مراسم روز جهانی معلولین (۱۱ آذر ۱۴۰۴) در سالن اجلاس سران، درخواست‌های مددجویان به‌صورت تخصصی بررسی، تفکیک موضوعی و به واحدهای ذیربط ارجاع شد.

پایش عملکرد استان‌ها و تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی

در این دوره، جلسه بررسی مستندات و عملکرد ادارات پذیرش استان‌ها بر اساس نظامنامه شش‌ماهه نخست سال برگزار و نتایج به دفتر بازرسی ارسال شد. همچنین گزارش عملکرد شش‌ماهه استان‌ها و گزارش ماهانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین و ارائه شد.

از دیگر اقدامات شاخص می‌توان به برگزاری جلسات تخصصی با دفتر فناوری اطلاعات در خصوص توسعه زیرساخت‌های سامانه پیشخوان مجازی، تنظیم برنامه پیشنهادی میز خدمت با حضور رئیس سازمان بهزیستی تا پایان سال و تعامل با دستگاه‌های مرتبط برای رسیدگی به درخواست‌های خاص اشاره کرد.

بر اساس آمار ثبت‌شده در میز خدمت حضوری، بیشترین درخواست‌های مددجویان با ۴۸۷ مورد مربوط به حوزه معیشت بوده است. پس از آن، ۱۴۴ مورد درخواست در حوزه درمان، ۵۱ مورد در حوزه مسکن و ۱۸ مورد درخواست خدمات مستمر ثبت شده است. همچنین ۶ مورد درخواست اشتغال و ۲ مورد تقاضای دریافت لوازم توانبخشی در این بازه زمانی به ثبت رسیده است.

گزارش آماری استان‌ها در شاخص‌های عملکردی

در بخش پذیرش، استان‌های خوزستان (۱۴۹ نفر)، تهران (۱۳۶ نفر) و لرستان (۱۱۸ نفر) بیشترین مراجعات را ثبت کردند. در مقابل، استان‌های قم (۳ نفر)، سمنان (۱۰ نفر) و یزد (۱۴ نفر) کمترین مراجعات را داشته‌اند.

در حوزه مشاوره و راهنمایی، تهران با ۲۶۳ نفر در صدر قرار دارد و پس از آن خوزستان و لرستان قرار دارند.

در شاخص صدور حواله بلیط، لرستان (۲۳۰ نفر)، سیستان و بلوچستان (۲۲۲ نفر) و خوزستان (۱۶۴ نفر) بیشترین آمار را ثبت کردند.

در حوزه صدور حواله اسکان نیز سیستان و بلوچستان با ۵۳۹ نفر، خوزستان با ۲۵۷ نفر و لرستان با ۱۲۴ نفر بیشترین آمار را داشته‌اند.

اداره پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف با رویکرد تحلیل‌محور علاوه بر ارائه گزارش سه‌ماهه، گزارش‌های مقایسه‌ای پنج‌ماهه نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نیز تدوین و آمار مرتبط با درخواست‌ها، مساعدت‌های مالی، پذیرش حضوری، اسکان و سایر خدمات را به‌صورت مستمر پایش و تحلیل کرده است.