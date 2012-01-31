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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

در دهه فجر انجام می شود/

دیدار با خانواده های شهدا در قم

دیدار با خانواده های شهدا در قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم از دیدار با خانواده شهدا و جانبازان در طول دهه فجر در قم خبر داد.

محمد کاظم‌پور امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در طول دهه فجر کلیه دستگاه‌های اجرایی استان به دیدار با جانبازان، آزادگان، والدین معظم شهدای انقلاب و دفاع مقدس و ایثارگران بستری در منازل و بیمارستان‌ها می روند.

وی از دیگر برنامه‌های بنیاد شهید در دهه فجر را تکریم ایثارگران عنوان کرد و افزود: کلیه دستگاه‌های اجرایی استان در دهه فجر ضمن برگزاری مراسم گرامیداشت دهه فجر، به تجلیل و تکریم ایثارگران و خانواده‌های آن‌ها و تقدیراز آن‌ها خواهد پرداخت.

وی ادامه داد: انجام تبلیغات محیطی به مناسبت دهه فجر و درج بیانات رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری متناسب با این ایام در سربرگ نامه‌ها از دیگر اقدامات دهه مبارک فجر است.

هماهنگی جهت نام گذاری پروژه‌های مختلف به نام شهدا و ایثارگران

مدیر کل بنیاد شهید و امورایثارگران استان قم گفت: هماهنگی جهت افتتاح و نام گذاری پروژه‌های مختلف به عنوان شهدا و ایثارگران توسط کلیه دستگاه‌های استان انجام شده است.

وی بیان کرد: همکاری و مساعدت درارائه خدمات ویژه به خانواده شهدا و ایثارگران توسط دستگاه‌ها و ادارات از دیگر برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

وی ادامه داد: دیدار در بیت امام، اجرای تئا‌تر به مناسبت دهه فجر، برپایی جشنواره شعر با مضامین انقلاب و یادواره شهدای دانش آموز از دیگر برنامه‌های سازمان است.

کد مطلب 1521877

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