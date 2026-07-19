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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۶

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان زاهدان

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان زاهدان

زاهدان - فرمانده انتظامی زاهدان از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد و گفت: ۴۸ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز و ۱۱۴ سارق دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری، صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف مبارزه قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت طی یک هفته اخیر با اقتدار کامل توسط پلیس به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی زاهدان افزود: ماموران پلیس با رصد و اشراف اطلاعاتی توانستند تعداد ۵۶ نفر خرده فروش مواد مخدر، ۱۵ نفر مجلوبین متواری با سوابق متعدد، ۴۸ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۱۱۴ نفر سارق را دستگیر کنند.

وی نوری با اشاره دستاوردهای این طرح خاطرنشان کرد: تعداد ۸۰ دستگاه خودرو و ۱۰ دستگاه موتورسیکلت نیز با داشتن انواع تخلفات توقیف و روانه پارکینگ شده اند و ۳ قبضه اسلحه غیرمجاز کشف شد.

کد مطلب 6892188

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