قایقداران جزیره هرمز به استاندار هرمزگان نامه نوشتند

به گزارش خبرنگار مهر، حادثه اسفبار یکم بهمن ماه که منجر به غرق شدن یک فروند اتوبوس دریایی متعلق به تعاونی قایقداران و اتوبوس داران بندرعباس به شماره 39 و فوت 17 نفر از هموطنان مان در مسیر جزیره هرمز - بندرعباس شد موجب شد تا از سوی استاندار هرمزگان و سازمان بنادر و دریانوردی از تردد هرگونه قایق و اتوبوس دریایی جلوگیری شود.

تا کنون تردد هر گونه شناور سبک مسافری و صیادی از جزیره هرمز ممنوع شده و منجر به بیکار شدن 180 نفر از قایقداران و ناخداهای جزیره هرمز شده است. اعضاء شرکت تعاونی قایقداران و ناخداهای جزیره هرمز طی نامه ای به استاندار هرمزگان در خواست ادامه فعالیت خود کرده اند.

در این نامه آمده است: غروب روز شنبه حادثه ای اسفبار به وقوع پیوست که باعث شد همگی ما در سوگ جمعی از هموطنان عزیز خود بنشینیم. عزیزانی که جزیره ما را برای گذراندن تعطیلات خود انتخاب کرده ولی متاسفانه سهل انگاری ناخدای شناور مغروق و کوتاهی شناور امداد رسان ناجی در امر امداد و نجات موجب از بین رفتن آنها شد و چیزی به جز تلخ کامی از این سفر برایمان نماند.

دراین نامه نیز خطاب به استاندار آمده است: در این که جنابعالی به جز ارتقاء امنیت سفرهای دریایی در منطقه هدفی ندارید شکی نیست ولی توجه به این امر نیز لازم است که در حادثه اخیر هیچ مولفه ای به جز خطای محض انسانی دخیل نبوده و مرور بر سابقه حمل و نقل مسافر بین جزیره هرمز و بنادر اطراف نشان می دهد تاکنون با عنایت به توجه خاصی که پرسنل این شرکت تعاونی در امر جابجایی و امنیت مسافرین دارند کوچکترین خسارت مالی یا جانی به آنها وارد نشده زیرا همواره سعی داشته ایم که شناورهای خود را در بهترین وضعیت نگهداری کنیم.

همچنین در ادامه آمده است: جناب آقای استاندار این توجه مقدور نیست مگر در سایه هزینه ای که برای آن پرداخته ایم بالغ بر 200 خانوار از راه مسافربری تحت پوشش این شرکت تعاونی ارتزاق می نمایند که بیش از 90 درصد آنان مدیون بانکها و موسسات مالی می باشند جماعتی که به سختی می توانند اگر شرایط جوی اجازه دهد پاسخگوی معیشت روزانه خود باشند.

در این نامه نیز عنوان شده است: این مسئله قابل توجه است که متاسفانه همه روزه تصادفات متعددی که اکثرا منجر به جرح و فوت هستند در سطح جاده های کشور رخ می دهد ولی این امر باعث نمی شود تا تردد و جابجایی مسافران با وسیله ای خاص ممنوع گردد بلکه با نظارت بیشتر عوامل انتظامی و مجازات خاطی یا خاطیان سعی گردیده تا خسارات حاصل به حداقل برسد که گشتهای بی شمار پلیس زحمت کش راهور و راهنمایی و رانندگی در سطح جاده ها حاکی از آن است.

در این نامه نیز گفته شده که بهینه سازی ناوگان حمل و نقل مسافری اولی است که هیچ عقل سلیمی منکر آن نیست اما به نظر نمی رسد با عنایت خاصی که دولت محترم خصوصا شخص رئیس جمهور در امر اشتغالزایی دارند بیکاری یکباره این عده از قشر زحمتکش جزیره هرمز که خود بیش از هر نقطه دیگر کشور با این مشکل روبروست راه مناسبی برای رفع این نقیصه باشد. لذا در صورت امکان ترتیبی اتخاذ فرمایید تا ضمن ادامه فعالیت خود و گذران زندگی خانوادمان با راهکارهای مناسبی که ناشی از درایت و همت بلندتان می باشد به بهینه سازی شناورهای خود بپردازیم .

شغل مردم جزیره هرمز صیادی و جابجایی مسافر است و همچنین در این جزیره 70 قایق مسافری 156 قایق و لنج صیادی مشغول به فعالیت هستند که این تصمیم باعث شده است که 180 نفر بیکار شود.