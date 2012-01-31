تمهیدات اورژانس برای دربی 74

حسن عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی اورژانس برای برگزاری دربی و خدمت رسانی به تماشاگران اظهار داشت: برای دربی روز پنج شنبه هفت دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک دستگاه موتور آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس بکارگرفته می شود. ضمن اینکه 30 امدادگر نیز به منظور خدمت رسانی در ورزشگاه مستقر می شوند.

وی ادامه داد: پرسنل اورژانس قبل از بازی در استادیوم مستقر و تا تخلیه کامل ورزشگاه آزادی حضور خواهند داشت. ضمن اینکه آمبولانس ها پس از بازی نیز در مسیرهای منتهی به ورزشگاه امداد رسانی می کنند.