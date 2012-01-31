۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تمهیدات اورژانس برای دربی 74

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران تمهیدات دربی 74 پایتخت را اعلام کرد.

حسن عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی اورژانس برای برگزاری دربی و خدمت رسانی به تماشاگران اظهار داشت: برای دربی روز پنج شنبه هفت دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک دستگاه موتور آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس بکارگرفته می شود. ضمن اینکه 30 امدادگر نیز به منظور خدمت رسانی در ورزشگاه مستقر می شوند.

وی ادامه داد: پرسنل اورژانس قبل از بازی در استادیوم مستقر و تا تخلیه کامل ورزشگاه آزادی حضور خواهند داشت. ضمن اینکه آمبولانس ها پس از بازی نیز در مسیرهای منتهی به ورزشگاه امداد رسانی می کنند.

