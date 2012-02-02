صرفه جویی 47 میلیارد دلاری با ساخت دستگاه MOT نفت

سیروس میداودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واحد فرآورش سیار نفت یا MOT شامل دستگاهی است که به منظور فرآورش نفت و گاز، بر روی چاه هایی قرارمی گیرد که به وسیله ماسه، آب، گل حفاری، مواد آسفالتی و... مشکل افت فشار پیدا کرده و نیاز به تعمیر دارند.

میداودی با بیان اینکه این دستگاه به دست متخصصان ایرانی در سال 78 در شرکت نفت و گاز کارون برای اولین بار ساخته شد، افزود: جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی ناشی از سوزاندن مواد هیدروکربوری و جلوگیری از هرز روی نفت از طریق سوزاندن در گودالهای سوخت در هنگام انجام تعمیرات فنی و تخصصی بر روی چاه ها از جمله اهداف ساخت این دستگاه است.

وی تصریح کرد: این دستگاه تا کنون بر 591 حلقه چاه عملیات انجام داده و در این راستا با جلوگیری از سوختن 928 هزار بشکه نفت 47 میلیارد دلار برای کشور صرفه اقتصادی داشته است. همچنین آلودگی زیست محیطی با به کار گیری این دستگاه به صفر رسیده است.

رئیس دستگاه فرآورش سیار نفت شرکت نفت و گاز کارون در خصوص ویژگیهای این دستگاه اظهار کرد: دستگاه فرآورش سیار نفت شامل یک واحد فرآورش و یک واحد نمکزدایی است که درمجموع روی چهار دستگاه تریلر نصب شده و جابجا می شود. تریلر شماره یک حامل واحد فرآورش، تریلر شماره دو حامل واحد نمکزدایی، تریلر شماره سه حامل مولد برق و تریلر شماره چهار شامل اتاق کنترل و سرویسهای راه انداز است.

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون بزرگترین شرکت بهره بردار تابع شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که از سال 1378 تشکیل و با تولید میانگین روزانه یک میلیون و 50 هزار بشکه نفت بیش از 33 درصد نفت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب را از میدانهای نفتی بنگستان و آسماری اهواز، منصوری ، آبتیمور، رامین، آزادگان و یک حلقه چاه میدان نفتی دارخوین تولید می کند.



علاوه بر نفت این شرکت روزانه 700 میلیون فوت مکعب گاز، حدود 70 هزار بشکه مایعات گازی و 200 هزار بشکه انوع آب خام ، شرب و صنعتی را تولید می کند.