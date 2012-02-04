70درصد دریاچه ارژن فارس آبگیری شد/ امیدی که باران به تالاب دمید

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان در بخش جنوبی رشته کوههای زاگرس و در 60 کیلومتری شیراز قرار دارد. بلندترین ارتفاعات این منطقه رویشگاه سرو کوهی است. کمی پایین تر از قله، جنگل بلوط شروع شده و بخش عمده منطقه را تا دشت برم می پوشاند.

این منطقه در سال 1351 با وسعت 191 هزار هکتار به عنوان پارک بین المللی انتخاب و در سال 1353 با وسعت 65 هزار هکتار به عنوان منطقه حفاظت شده معرفی شد.

آبگیری دریاچه بعد از بارندگیهای اخیر

در منطقه حفاظت شده ارژن تالاب ارژن نیز واقع شده است. تالاب بین المللی ارژن یکی از تالابهای مهم استان فارس است که طی چندین سال گذشته به دلیل خشکسالی به طور کامل خشک شد اما بارشهای اخیر در این استان باعث آبگری این سد و احیای آن شد.

بارانهای این چند روز امیدی را به تالاب ارژن دمید که با ادامه داشتن این روند می توان دریاچه را به طور طبیعی احیا کرد.

دبیر موسسه 13 فروردین در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت دریاچه ارژن گفت: این دریاچه یکی از دریاچه های مهم استان فارس است که از نظر ذخیره گاه زیست کره و تنوع زیستی حائز اهمیت است.

علی اکبر کاظمینی افزود: این دریاچه طی مدت اخیر به دلیل خشکسالیهای متعدد به طور کامل از بین رفت به گونه ای که مردم اقدام به شخم زدن دریاچه کرده و مشکلاتی را به وجود آوردند.

وی ادامه داد: طی چند روز گذشته به دلیل بارش شدید باران در استان فارس این دریاچه حدود 60تا 70درصد آبگیری شد و در حال حاضر شرایط مناسبی در دریاچه ارژن به وجود آمده است.

پرندگان به ارژن آمدند

این فعال محیط زیست ادامه داد: درگذشته اداره کل محیط زیست استان اقدام به حفر کانالی در جوار این دریاچه به منظور حفاظت از دریاچه ارژن برای جلوگیری از تجاوز کشاورزان به دریاچه کرده بود که در حال حاضر آب از این کانال نیز گذشته است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در جوار دریاچه ارژن نسبت به دریاچه پریشان چاه های غیرمجاز کمتری وجود دارد از این رو می توان با برنامه ریزی دقیق و مدیریت نسبت به آبگیری تمام دریاچه اقدام کرد.

کاظمینی با تاکید بر اینکه دریاچه ارژن پشتیبان خوبی برای احیای پریشان است، گفت: این دو دریاچه بازوان یکدیگر هستند از این رو می توان با احیای دریاچه ارژن برای پرآب شدن و احیای پریشان نیز اقدام کرد و این دریاچه را نیز از این وضعیت بحرانی نجات داد.

دبیر موسسه 13 فروردین با تاکید بر اینکه دریاچه پریشان و ارژن رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند، بیان کرد: طی مدت اخیر شاهد اقدام مناسب محیط زیست برای احیای دریاچه ارژن بوده ایم به گونه ای که در حال حاضر تعدادی از اساتید دانشگاه شیراز در حال بررسی موضوع فرورفتگی و ایجاد گودال در این دریاچه هستند.

وی ادامه داد: اگر محیط زیست از این تالاب حمایت کند دریاچه ارژن اولین تالاب در استان فارس است که به طور طبیعی مملو از آب شده که می توان برای احیای دیگر دریاچه ها نیز امیدوار بود

کاظمینی با اشاره به بازدید از دریاچه ارژن گفت: با توجه به آبگیری 70درصد از این دریاچه پرندگانی نیز به ارژن مهاجرت کرده که این امر نیز خود در احیای کامل دریاچه موثر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود گونه های مختلف حیات وحش در منطقه حفاظت شده ارژن گفت: در حال حاضر مدتهاست که از مشاهده گونه خرس قهوه ای با پلنگ در این منطقه گزارشی اعلام نشده که امیدواریم احیای تالاب در کامل شدن حلقه های اکوسیستم در این منطقه موثر باشد.