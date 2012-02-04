خطر وجود مواد رادیو اکتیو در داروهای ماهواره ای را جدی بگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی در جمع خبرنگاران کرمان گفت: تبلیغات داروهای ماهواره ای را تقلب می دانیم و با توجه به خطرآفرینی شان به هیچ وجه مورد تایید ما نیستند.

وی بر لزوم مصرف داروهای مورد تایید وزارت بهداشت و درمان توسط مردم تاکید کرد و ادامه داد: بسیاری از این داروها زیان آور و با عوارض بالا هستند.

دستجردی یادآور شد: بحث کودهای شیمیایی و مواد افزودنی به غذاها دو مقوله بسیار مهم هستند که در دستور کار وزارت بهداشت وزارت جهاد کشاورزی و محیط زیست هستند.

وی تصریح کرد: در کمیسیونهایی که به همین منظور در بدنه دولت و وزارت بهداشت تشکیل شده اند این بحث به صورت ضربتی پیگیری می شود.

دستجردی ادامه داد: در حال حاضر یکی از عمده ترین مشکلات وزارت بهداشت همین مسئله کودها و آفات و مواد افزودنی غذایی هستند و خطر آنها متوجه منابع آب و غذا است و در اغلب جلسات دولت و وزارتخانه به فکر حل این مشکل هستیم.

وی از افزوده شدن پزشک متخصص و فوق تخصص به مناطق بهداشتی محروم کشور خبر داد و گفت: در سال گذشته هزار و 450 متخصص به مراکز بهداشتی محروم کشور اعزام شده اند.

وی تاکید کرد: وضعیت نیروهای قراردادی دانشگاه علوم پزشکی نیز روز به روز در حال ارتقاء است به گونه ای که هر روز تعداد نیروهای قراردادی کمتر می شود و به استخدام دانشگاههای علوم پزشکی در می آیند.

وزیر بهداشت و درمان اعزام نیروهای متخصص را براساس سطح بندی دانست و گفت: با افزایش تدریجی فارغ التحصیلان پزشکی نیاز کشور نیز به این نیروهای رفع خواهد شد.