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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

همزمان با دهه فجر؛

303 پروژه عمرانی در شهرک‌های صنعتی افتتاح می‌شود

در ایام الله دهه مبارک فجر امسال 303 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 125 میلیارد تومان در شهرکها و نواحی صنعتی سراسر کشور به بهره‌برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سی و سومین بهار انقلاب، 296 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 1063  میلیارد تومان در شهرکها و نواحی صنعتی کشور به بهره برداری می رسد که برای بیش از هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

تعداد17 تصفیه خانه و فاضلاب با سرمایه گذاری 259 هزار و 914  میلیون ریال   در استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، تهران، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کردستان، کرمان، گلستان، مازندران، مرکزی و همدان در این ایام به بهره برداری خواهد رسید.

همچنین 14 شبکه آب و تجهیز چاه و منبع آب و پمپاژ با سرمایه گذاری 93 هزار و 383 میلیون ریال در استانهای اصفهان، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان و یزد افتتاح خواهد شد.

در همین راستا یک هزار و 300 کارگاه نیز در استانهای اردبیل، قم و گلستان به بهره برداری خواهد رسید.

مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت در دور اول 97 و دور دوم 85 درصد به اجرا در آمده ودر دور سوم  نیز47درصد  آن محقق شده است ، در دور چهارم نیز تحقق مصوبات قبلی در حال پیگیری است.

کد مطلب 1524770

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