به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سی و سومین بهار انقلاب، 296 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 1063 میلیارد تومان در شهرکها و نواحی صنعتی کشور به بهره برداری می رسد که برای بیش از هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

تعداد17 تصفیه خانه و فاضلاب با سرمایه گذاری 259 هزار و 914 میلیون ریال در استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، تهران، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کردستان، کرمان، گلستان، مازندران، مرکزی و همدان در این ایام به بهره برداری خواهد رسید.

همچنین 14 شبکه آب و تجهیز چاه و منبع آب و پمپاژ با سرمایه گذاری 93 هزار و 383 میلیون ریال در استانهای اصفهان، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان و یزد افتتاح خواهد شد.

در همین راستا یک هزار و 300 کارگاه نیز در استانهای اردبیل، قم و گلستان به بهره برداری خواهد رسید.

مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت در دور اول 97 و دور دوم 85 درصد به اجرا در آمده ودر دور سوم نیز47درصد آن محقق شده است ، در دور چهارم نیز تحقق مصوبات قبلی در حال پیگیری است.