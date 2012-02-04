به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده امروز در مراسم افتتاح نخستین سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض در بزرگراه‌ها گفت: امروز شاهد نخستین بهره برداری از سامانه الکترونیکی عوارض در ایران هستیم زیرا موضوع آزادراهها و ساماندهی و بهره برداری از آنها یکی از وظایف مهم در کشور است که برای این منظور به دستور وزیر اداره کل نظارت بر آزادراهها ایجاد شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه 2 هزار کیلومتر آزادراه در کشور وجود دارد و بخش زیادی هم توسط بخش خصوصی در حال ساخت است بنابراین بازگشت سرمایه اهمیت زیادی دارد که باید از طریق دریافت عوارض تامین شود.



رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور تصریح کرد: جمع آوری عوارض باید در کمترین زمان و هزینه انجام گیرد زیرا تاثیر زیادی بر کاهش آلودگی و هزینه ها دارد.



معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به چگونگی اجرای این روش گفت: حسگرهایی در جاده نصب می شود که با عبور خودرو اطلاعات مربوطه به این حسگرها منتقل شده و با برچسب الکترونیکی که در شیشه جلو نصب شده است یک ارتباط رادیویی بین وسیله نقلیه و دستگاه ایجاد می شود که به این وسیله مبلغ عوارض از حساب الکترونیکی کسر خواهد شد.



وی افزود: اگر وسیله نقلیه پیش پرداخت عوارض را پرداخت نکرده باشد و از گیت عبور کند سامانه با ثبت پلاک خودرو آن را جریمه می کند بنابراین وسیله نقلیه بدون توقف با عوارض الکتریکی آزادراهها می تواند بدون توقف از گیت ها عبور کند.



افندی زاده با بیان اینکه 14 آزادراه در کشور وجود دارد، گفت: به دنبال این هستیم تا از طریق بانک های عامل و سایت www.avarezi.ir شارژ برچسب ها و فروش آن را انجام دهیم که این موضوع نیاز به زمینه سازی از سوی سرمایه گذار و بانک دارد.

وی با تاکید بر فرهنگ سازی پرداخت الکترونیکی عوارض گفت: در کنار این سیستم گیت های دیگر از کارت های نقدی استفاده می کنند به این روش که رانندگان می توانند این کارت های نقدی را خریداری کنند و در عبور از عوارضی های مجهز به این سیستم از آن استفاده کنند.