قم مقام اول کشور را در اهدای خون کسب کرد

علی الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه استان قم در ده ماهه سال ۹۰ در کشور مقام اول را در زمینه اهدای خون کسب کرده است بیان کرد: اهدای خون در قم طی این مدت ۲۳ و ۲۸ صدم رشد داشته است.



وی در ادامه با اشاره به آمار اهدای خون در کشور عنوان کرد: طی ده ماهه نخست سالجاری ۱میلیون و ۶۶۸هزار و ۱۱۶واحد بوده است.



الهی ادامه داد: یک و هشت دهم درصد از کل آمار اهدای خون در سراسر ایران متعلق به استان قم بوده است.



مدیر کل سازمان انتقال خون با اشاره به اینکه در سال جاری، ۳۹ هزار نفر به مراکز انتقال خون استان مراجعه کرده‌اند افزود: از این تعداد هشت هزار و ۹۰۷ نفر تعداد مرد و دین و ۳۰ هزار و ۹۵ نفر موفق به اهدای خون شده‌اند.



۱۶ هزار و ۲۵۹ نفر اهداکننده مستمر خون در سال جاری



وی بیان کرد: در سال جاری ۱۶ هزار و ۲۵۹ نفر اهداکننده مستمر خون بوده‌اند که نسبت به سال قبل ۴ و ۲ درصد افزایش داشته است.



الهی ادامه داد: از این تعداد هزار و ۵۷۵ نفر زن و ۲۸ هزار و ۵۲۰ نفر مرد اهدای خون داشته‌اند.