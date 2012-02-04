برگزاری 10 نمایشگاه عفاف و حجاب در گرمسار

حجت الاسلام محسن محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد نمایشگاه به صورت دوره ای در 9 مدرسه دخترانه و یک نمایشگاه در موزه اقوام این شهرستان برای بازدید عموم برگزار می شود.

وی با تاکید بر اهمیت تبیین فرهنگ حجاب در جامعه به خصوص نسل جوان اظهار داشت: گوهر حجاب ارزنده ترین گوهر تابناک زندگی بانوان بوده و دژ محکمی مقابل هجمه تهاجم فرهنگی و افسونگری شیطان است.

محمدیان هدف از برگزاری نمایشگاه حجاب و عفاف در گرمسار را ترویج فرهنگ حجاب و اهمیت آن در جامعه و سلامت خانواده ها دانست.

وی حجاب را نماد حفظ حقوق زن در جامعه دانست و گفت: تبیین فرهنگ حجاب و عفاف موجب مصونیت بیشتر جامعه در برابر ناهنجاری های رفتاری و اجتماعی می شود و همین امر، امنیت اخلاقی را نیز در پی خواهد داشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرمسار بیان داشت: کشورهای غربی و دشمنان اسلام این تفکر را القا می کنند که حجاب و عفاف مانع و بازدارنده از پیشرفت زنان است اما ما شاهد حضور و موفقیت زنان با حجاب در عرصه های مختلف هستیم و حجاب هیچ مانعی برای آنها ندارد.

محمدیان با بیان این که عفاف و حجاب در عظمت و بزرگی زنان مؤثر است، گفت: حجاب برای زنان که به عنوان صاحبان عفت حامل یک امانت بزرگ انسانی هستند، یک موهبت است که از طرف خداوند برای آنها قرار داده است.

وی تصریح کرد: بانوان با رعایت موازین شرعی می‌توانند به نهایت کمال و کرامت و احترام در سطح جامعه برسند.

اداره تبلیغات اسلامی، مدیریت آموزش و پرورش و اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان گرمسار در برپایی این نمایشگاه همکاری دارند.