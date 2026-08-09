سلیمانی: تولید ۶۰ مگاوات برق خورشیدی در شهرستان برنامه ریزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح یکشنبه در بازدید از سایت نیروگاه خورشیدی در بخش مرکزی شهرستان، با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار کرد: این نیروگاه با ظرفیت ۱۰ مگاوات و با سرمایهگذاری بخش خصوصی توسط شرکت مانا انرژی در حال احداث است.
فرماندار تنگستان افزود: حجم سرمایهگذاری اولیه این پروژه ۷۵۰ میلیارد تومان است که با تکمیل و بهرهبرداری از آن، ظرفیت تولید انرژیهای تجدیدپذیر در شهرستان تنگستان افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
وی با اشاره به آخرین وضعیت این پروژه گفت: روند اجرای نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در حال پیگیری است و بر اساس برنامهریزی انجامشده، علاقه مندیم این پروژه در هفته دولت سال جاری افتتاح و به بهرهبرداری برسد.
فرماندار تنگستان با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای پاک تصریح کرد: با پیگیری های مستمر استاندار محترم و مجموعه برق استان توسعه نیروگاههای خورشیدی در دستور کار است و برای ۶۰ مگاوات تولید برق خورشیدی در شهرستان برنامه ریزی صورت گرفته که این مهم نقش موثری در تحقق توسعه پایدار دارد و تنگستان در این زمینه پیشگام است.
سلیمانی افزود: حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و رفع موانع اجرای طرحها از اولویتهای فرمانداری است و در این مسیر از سرمایهگذاران حمایت خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این نیروگاه، گامی مهم در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در تنگستان است.
نظر شما