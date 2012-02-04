میاندرود قهرمان رزم آوران مازندران شد

علی اصغر اکبریان، دبیر هئیت رزم آوران میاندرود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره از مسابقات به مناسبت گرامیداشت سی و سومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با حضور 70 رزمی کار از هشت شهرستان استان در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان برگزار شد.

وی گفت: در مجموع تیمی، تیم رزم آوران میاندرود توانست رتبه اول این رقابتها را کسب کند و تیم های رزم آوران ساری و نوشهر بر سکوی دوم و سوم ایستادند.

اکبریان ابراز داشت: در 60 کیلو سجاد مقدم، 75کیلو محمد مدانلو، منفی 105 کیلو عبدالوهاب هوشیار و در به اضافه 105کیلو گرم ابراهیم رجب زاده با کسب مقام قهرمانی به مسابقات انتخابی کشوری راه یافتند.

وی گفت: در رده سنی نونهالان پیمان سلیمی و در نوجوانان وحید آسوده مقدم به مقام قهرمانی استان دست یافتند.

در پایان این مراسم به نفرات برتر حکم قهرمانی، مدال و هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.



