دبیر نخستین جشنواره بین المللی"تلاوت من" منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین محمدزاده، مدیر شبکه رادیویی قرآن طی حکمی مهران رهبرحقیقت را به عنوان دبیر نخستین جشنواره بین المللی اقرأ با عنوان" تلاوت من" منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: نظر به صلاحیت و تجربه ارزشمند جنابعالی در عرصه رسانه های مجازی، به موجب این حکم به عنوان دبیر نخستین جشنواره بین المللی اقرأ " تلاوت من" منصوب می شوید.

در ادامه حکم مدیر شبکه رادیویی قرآن آمده است، ترویج هرچه گسترده تر فرهنگ تلاوت قرآن کریم، ایجاد بستر مناسب برای کشف و شکوفاسازی استعدادهای قرآنی، راه اندازی شبکه اجتماعی"تلاوت من" براساس آثار ارسالی شرکت کنندگان دراین جشنواره و جشنواره های بعدی و ایجاد انگیزه عمومی در بین آحاد جامعه درجهت انس با قرآن کریم از اهم وظایف شما در برگزاری جشنواره است.

مراسم افتتاحیه جشنواره "تلاوت من" 23 بهمن ماه به همت شبکه رادیویی قرآن برگزار می شود.