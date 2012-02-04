بضاعت حضور در فینال پارالمپیک لندن را داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس انجمن فوتبال معلولان از شرایط این تیم ابراز رضایت کرد و گفت: شرایط کلی تیم ملی مناسب است و اخیرا نیز اعضای تیم برای حضور در چهارمین مرحله از اردوی آمادگی فراخوانده شده اند که این مرحله از تمرینات در جزیره کیش و با حضور بازیکنان جدید انجام می شود.



وی در خصوص برنامه های پیش رو برای رقابت های پارالمپیک لندن اعلام کرد: تا پایان سال جاری دو مرحله اردو در نظر گرفته شده که یکی از آنها 23 بهمن ماه و دیگری اواخر اسفند برگزار می شود. برای سال آینده نیز تقریبا هر ماه یک اردو در نظر گرفته شده که این روند تا زمان اعزام به لندن ادامه دارد.



الله مانی از حضور تیم ملی فوتبال هفت نفره در دو تورنمنت بین المللی خبر داد و اضافه کرد: تورنمنت بین المللی روسیه با حضور تیم های مطرحی چون روسیه، اوکراین، انگلستان، آرژانتین ، هلند و در دو گروه برگزار می شود که ایران با تیم‌های اوکراین ( قهرمان پارالمپیک پکن) وانگلستان همگروه است. ضمن اینکه ما قصد داریم در تورنمنت اوکراین هم شرکت کنیم.



وی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به نتایج کسب شده در چهار دوره مسابقات جهانی و نیز حضور در دو دوره رقابت‌های پارالمپیک و نیز کسب عنوان سوم پارالمپیک پکن، این توانایی را در خود می بینیم که یکی از فینالیست های پارالمپیک لندن باشیم.