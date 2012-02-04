همایش بسیج و رسانه در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه علی ابن ابیطالب(ع) ظهر شنبه در این همایش که در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، بارزترین و شاخص‌ترین نوع دفاع از ارزش‌های اسلامی را حمایت از ولی امر و رهبری نظام اسلامی برشمرد و تاکید کرد: بهترین رسانه‌ای که خداوند به عنوان یکی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مهم در جان انسان قرار داده است زبان است.



حجت‌الاسلام سید حسن اکبری گفت: زبان قوه ممیزه تفاوت انسان با سایر موجودات است که می‌تواند تمام مکنونات و درون جان انسان را منتقل کند.



وی ادامه داد: یکی از رسانه‌هایی که می‌تواند در عرصه‌های گوناگون نقش آفرینی کند قلم زدن است که خدا به انسان این توان را داد که قلم بزند.



رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه نیز در این مراسم اظهار داشت: خبرنگاران بیش از همه باید تاریخ پیشرفت و بزنگاه‌های انقلاب اسلامی را مطالعه کنند تا در انتقال گفتمان انقلاب موفق‌تر عمل کنند.



بهرام محمدی‌نیا مدیرکل صداوسیمای مرکز قم و سید مرتضی اسماعیلی طبا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم از دیگر سخنرانان این همایش بودند.



در پایان این مراسم از تعدادی از خبرگزاری‌ها و مطبوعات استان قم از جمله خبرگزاری مهر به پاس همکاری صادقانه آنها در راستای گسترش فرهنگ و تفکر بسیجی و اطلاع رسانی عملکرد بسیج قدردانی شد.

