طراحی سکانس تلخ برای خواستگاری از زن جوان

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 1 بامداد روز یکشنبه 9 بهمن امسال مأموران کلانتری 170 کهریزک از طریق مرکز فوریت های پلیسی در جریان خبر آتش گرفتن یک دستگاه خودرو سواری در کمربندی جاده ورامین قرار گرفتند .

با مراجعه امدادگران آتش نشانی و کلانتری به محل و اطفای حریق خودرو ، ماموران با بقایای سوخته شده جسدی در داخل خودروی سوخته شده روبرو شدند که بلافاصله موضوع به قاضی کشیک دادگاه کهریزک و اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع داده شد .

بررسی های مقدماتی تیم بررسی صحنه جرم اداره دهم و کارشناسان تشخیص هویت نشان داد که جسد سوخته شده

پس از مثله شدن ،در صندوق عقب خودرو قرار گرفته بود .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی کهریزک ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داده شد .

کارآگاهان اداره دهم در تحقیقات خود با بررسی ارکان هویتی خودرو موفق به شناسایی هویت مالک آن به نام جعفر 65 ساله شدند که در ادامه مشخص شد جسد کشف شده متعلق به جعفر است.

با شناسایی هویت مقتول کارآگاهان دریافتند او بازنشسته یکی از شرکت های خصوصی و دارای وضعیت مالی مناسب بوده و با وجود آنکه یکی از بستگانش به هویت ستاره، متأهل و دارای همسر می باشد ، اما وی همچنان اصرار داشته تا ستاره به بهانه نداشتن شرایط اقتصادی مناسب از همسر خود جدا شده و با او ازدواج کند .

با اعلام نظریه پزشکی قانونی در خصوص نحوه ارتکاب جنایت و نتایج اعلام شده از سوی تیم بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت ، کارآگاهان اداره دهم اطمینان پیدا کردند که قتل از سوی یک نفر انجام نشده و فرد یا افراد دیگری نیز در ارتکاب جنایت نقش و مشارکت داشته اند .

با بدست آمدن این اطلاعات ، کارآگاهان با شناسایی محل سکونت ستاره و همسرش در پیروزی به تحقیقات نامحسوس در خصوص ستاره و اعضای خانواده وی پرداختند .

با توجه به جمع بندی اطلاعات پرونده و با شناسایی تمامی اعضای خانواده ستاره و انجام تحقیقات پلیسی ، کارآگاهان اداره دهم با دستور قضایی عصر پنجشنبه 13 بهمن ، ستاره 28 ساله را همراه همسرش غلامرضا 39 ساله در محل سکونتشان دستگیر و به اداره دهم انتقال دادند .

با انتقال هر دو متهم به اداره دهم و آغاز تحقیقات ، آنها به ارتکاب جنایت اعتراف و در اظهارات خود به کارآگاهان عنوان داشتند که پس از ارتکاب جنایت ، با کمک و مشارکت پدر و برادر ستاره به اسامی کرم 53 ساله و فرامرز 27 ساله اقدام به مثله کردن جسد مقتول کرده و با بنزین اقدام به آتش زدن جسد و خودروی متعلق به مقتول کرده اند.

ستاره در اعترافات خود به کارآگاهان گفت : پس از آنکه همسرم از نیت و تلاش جعفر برای ازدواج با من اطلاع پیدا کرد ، به قصد گرفتن انتقام از من خواست تا با مقتول تماس گرفته و به بهانه صحبت کردن در خصوص نحوه ازدواج ، وی را به خانه بکشانم . زمانیکه جعفر به خانه آمد همسرم در راه پله مخفی شد و پس از ورود جعفر به داخل خانه ، میان آنها درگیری شدیدی ایجاد شد . در همین زمان ، با چاقو ضربه ای را به کمر مقتول زدم و غلامرضا نیز با یک طناب که به دور گردن جعفر انداخت ، باعث خفه شدن و مرگ وی شد .

ستاره در خصوص نقش و نحوه مشارکت پدر و برادرش در این جنایت ، به کارآگاهان گفت : پس از کشته شدن جعفر ، بلافاصله با پدرم تماس گرفته و موضوع را به او اطلاع دادم . پس از دقایقی کوتاه ، پدرم همراه برادر بزرگترم به خانه ما آمدند و با جسد جعفر روبرو شدند .

با توجه به اعترافات صریح ستاره و همسرش در خصوص ارتکاب جنایت و تأیید نقش و مشارکت پدر و برادر ستاره در این جنایت ، این دو نفر نیز ، همان روز و در منطقه محلاتی دستگیر و پس از انتقال به اداره دهم ، به نقش و مشارکت خود در این جنایت اعتراف کردند .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات متهمان در خصوص نقش و مشارکت آنها در ارتکاب جنایت و به منظور تکمیل تحقیقات در خصوص این پرونده ، دستور بازداشت موقت برای هر چهار متهم پرونده صادر و تحقیقات تکمیلی در دستور کار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است .

