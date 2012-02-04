اخبار ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال شهدای ورزش کرمانشاه به دور پایانی رقابتهای زیر گروه لیگ کشور صعود کرد.



از مرحله برگشت این مسابقات تیم کرمانشاه موفق شد در شهر سنندج تیم فولاد کردستان را با اقتدار با نتایج 25-11 25 – 14 و25 18 شکست داده و به همراه تیم خوی به مرحله پایانی صعود کند.

تیم تیمهای فولاد کرستان و فردوس همدان در پایان این رقابتها از صعود به مرحله نهایی بازماندند.

تنها باخت کرمانشاه در این رقابتها مقابل تیم خوی رقم خورده بود.

این مسابقات در سه گروه برگزار شد که که از هر گروه دو تیم به مرحله پایانی صعود خواهند کرد.

حضور 3 بدمینتون باز کرمانشاهی در سهمیه المپیک

سر مربی تیم بدمینتون کرمانشاه با اشاره به حضور بدمینتون بازان کرمانشاهی در مسابقات دهه فجر گفت: حضور سه بدمینتون باز کرمانشاه در رقابتهای دهه فجر نشان دهنده پتانسیل بالای بدمینتون در کرمانشاه است.

سیروس چراغی افزود: حمایتهای همه جانبه مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در چند سال اخیر باعث رشد بدمینتون در استان کرمانشاه شده است.

وی گفت: با حضور برترین بدمینتون بازان جهان بزرگترین رویداد ورزشی از حیث کمی و کیفی به مناسبت دهه مبارک فجر در تهران برگزار خواهد شد که حضور ورزشکاران کرمانشاهی در این مسابقات باعث حرکت روبه رشد بدمینتون کرمانشاه خواهد شد.

چراغی افزود: مسابقات دهه مبارکه فجر به عنوان یک رویداد رسمی در تقویم ورزشی گنجانده شده که امسال نیز از تاریخ 27 تا 30 بهمن با استقبال بسیار بدمینتون بازان سایر کشور برگزار می شود.

وی گفت: مسابقات جهانی دهه فجر یکی از رقابتهای کسب سهمیه المپیک 2012 لندن است و خوشحالیم که ورزشکاران کرمانشاه نیز در این مسابقات برای کسب سهمیه المپیک خواهند جنگید .

بیست و دومین دوره مسابقات بین المللی دهه مبارک فجر 27 تا 30 بهمن در تهران برگزار می شود.

جعفر دلیری به اردوی تیم ملی برگشت

جعفر دلیری کشتی گیر 96 کیلوگرم کرمانشاهی به اردوی تیم ملی کشورمان دعوت شد.

از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران پس از دعوت رضا افضلی، احسان امینی و عرفان امیری به اردوی آمادگی تیم ملی آزاد بزگسالان، جعفر دلیری کشتی‌گیر با تجربه کرمانشاهی نیز به جمع اردونشینان اضافه شد.

براساس این گزارش، با دعوت از این کشتی‌گیر کرمانشاهی تعداد اردونشینان کرمانشاهی در تیم ملی به چهار کشتی‌گیر و یک مربی رسید.

