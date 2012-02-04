اعتصاب انقلابیون در مرکز منامه/ آل خلیفه حمام خون به راه انداخته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، جمعیتهای سیاسی مخالف رژیم بحرین با صدور بیانیه ای از آغاز تحصن در یکی از میدانهای اطراف منامه از ظهر امروز خبر دادند.

جمعیتهای مذکور در بیانیه پایانی خود پس از راهپیمایی گسترده امروز اعلام کردند: تحصن در میدان اصلی درمنطقه "المقشع" در شرق منامه به مدت یک هفته برپا خواهد شد.

از سوی دیگر انجمن حقوق بشر بحرین تاکید کرد: جشنهای انتخاب بحرین به عنوان پایتخت فرهنگی عربی همزمان با کشتار و مجازات جمعی مردم بحرین انجام می شود.

در این بیانیه آمده است : رژیم آل خلیفه، فرهنگ سیاه کشتار و ظلم و سلب آزادی ها را ادامه می دهد و اعلام بحرین به عنوان پایتخت فرهنگی با مهر تایید اتحادیه عرب نشانه نادیده گرفتن جنایات رژیم است.

انجمن فوق با اشاره به ادعای وزیر کشور رژیم درباره پایبندی به حقوق بشر بیان کرد: تلاشهای سازماندهی شده ای برای سرپوش گذاشتن بر جنایات وزارت کشور علیه مخالفان در مناطق مختلف شهری و روستایی در جریان است.

در این بیانیه آمده است : بازداشت و شکنجه در داخل زندانهای بحرین تا سرحد مرگ به قوت ادامه دارد و ادعاهای مربوط به رعایت حقوق بشر بی اساس است.

انجمن مذکور در بیانیه خود از مقامات رژیم بحرین خواست که در برابر اراده مردم این کشور سر تسلیم فرود آورد و ضمن اعطای آزادی، حمام خون در بحرین را پایان دهند.

در این بیانیه همچنین از مجامع جهانی خواسته شده است که در راستای حمایت از مردم بحرین با توجه به ادامه کشتار و تروریسم سازمان یافته رژیم اقدامی فوری به عمل آورد.

از سوی دیگر "شیخ علی سلمان" دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین گفت : با نگاهی به انقلابهای تونس، مصر، لیبی، یمن، بحرین می توان دریافت که به کارگیری خشونت مشکلی را حل نمی کند و رژیمهایی که با خواسته های مردم خود کنار آمده اند هزینه کمتری را بر جای گذاشته اند.