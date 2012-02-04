15 پروژه در بجستان افتتاح می شود/ بهره برداری 32 طرح عمرانی در تایباد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار گناباد گفت: فرهنگ، مهم ترین مولفه قدرت جمهوری اسلامی است و بقای فرهنگ انقلاب مستلزم انتقال ارزش ها و باورهای آن به نسل جدید است.

محمد صفایی در جلسه پیشگیری از آسیب های رفتاری دانش آموزان افزود: از آنجا که فرهنگ، مهم ترین مولفه قدرت جمهوری اسلامی است، باید به مسائل فرهنگی از منظر اقتدار ملی نگریسته شود.

وی ادامه داد: هرچند در پنج دهه گذشته انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر صرفا از طریق خانواده ها و با روش های سنتی صورت می پذیرفت، لکن با توجه به افزایش راه های انتقال فرهنگ بایستی از حداکثر توان سایر دستگاه های موثر مانند آموزش و پرورش بهره جست.

فرماندار گناباد تصریح کرد: ارائه مبانی فرهنگی متعارض با فرهنگ ایرانی و اسلامی از سوی دشمنان به نسل جوان کشور، توجه به مقوله فرهنگ را ضروری می سازد.

وی اضافه کرد: در این شرایط، ضمن لزوم ارتقای آگاهی خانواده ها در مورد روش های صحیح تربیتی بایستی توان و استغنای اطلاعات مشاوران آموزش و پرورش را برای پاسخگویی هرچه بهتر آنان در برابر نیازهای دانش آموزان افزایش داد.

صفایی برای راه اندازی مرکز مشاوره در محل اداره آموزش و پرورش و تامین منابع علمی مورد نیاز آن منطبق بر آموزه های دینی قول مساعد داد.

پروژه های عمرانی دهه فجر در باخزر اعلام شد

فرماندار باخرز از افتتاح پروژه های عمرانی متعدد در دهه فجر خبر داد و اضافه کرد: افتتاح چند راه و مسکن روستایی، سالن ورزشی، پروژه های گازرسانی، مجتمع های آبرسانی و مخزن دو هزار متر مکعبی آب شهر باخرز تنها گوشه ای از این پروژه هاست.

حسین جمشیدی انقلاب اسلامی ایران را مبتنی بر بینش توحیدی و نشات گرفته از قیام عاشورا دانست و بیان کرد: ملت ایران شکوه وحدت مثال زدنی خود را در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند به رخ دنیا خواهد کشید.

وی افزود: اقتدار امروز کشور و خیزش فراگیر ملل اسلامی به یمن مبارزات حق طلبانه، استقامت و پیروی ملت ایران از رهنمودهای معمار بزرگ انقلاب و نیز مقام معظم رهبری محقق شده است.

فرماندار باخرز با اشاره به افتتاح چند باب مدرسه، ادامه داد: تامین آب روستای بزنجرد اسلامی، مرمت قنوات، گاوداری صنعتی، پروژه های آبیاری تحت فشار و برق رسانی از جمله طرح های عمرانی در حوزه روستایی است.

وی بیان کرد: برنامه های متعدد فرهنگی از جمله برگزاری یادواره شهدای روستای بزنجرد از سوی کمیته فرهنگی ستاد دهه فجر طراحی شده است.

افتتاح 15 پروژه طی دهه فجر در بجستان

سرپرست بخشداری یونسی از افتتاح 15 پروژه طی دهه فجر امسال در این بخش از بجستان خبر داد.

مصطفی مرجانی اظهار داشت: همزمان با نخستین روز دهه فجر برنامه های این دهه با نواختن زنگ انقلاب در تمامی مدارس روستاهای بخش، رژه موتوری و غبارروبی مزار شهدا آغاز شد.

وی افزود: برگزاری مسابقات علمی در مرندیز، برگزاری دعای کمیل در شهر و روستاهای بخش، دیدار با خانواده های معظم شهدا و برگزاری جشن های مردمی از دیگر برنامه های این دهه است.

سرپرست بخشداری یونسی گفت: افتتاح آب شیرین کن، مدرسه، واحد خودکفایی و اشتغال، ساختمان دهیاری در روستای سردق، کلینیک دامپزشکی و داروخانه، ساختمان دهیاری و پروژه مرمت مسجد جامع روستای مرندیز از جمله پروژه هایی است که در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

مرجانی در ادامه از افتتاح پروژه گازرسانی به شهر یونسی و همچنین سالن ورزشی این شهر خبر داد و گفت: مردم بخش یونسی همچون سال های گذشته در راهپیمایی 22 بهمن حضوری پرشور و گسترده خواهند داشت.

وی بیان کرد: جشن های دهه پیروزی انقلاب در سطح تمامی مدارس بخش باشکوه و نظم خاصی برگزار خواهد شد.

مشارکت گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن دشمنان را خوار و زبون می کند

فرماندار خلیل آباد مشارکت گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن را عامل خوار و زبون شدن دشمنان انقلاب اسلامی دانست.

علی اصغر مرادزاده از دهه مبارک فجر و یوم الله 22 بهمن به عنوان عید بزرگ نظام اسلامی ایران یاد کرد.

وی افزود: همه نگاه ها از هم اکنون به چگونگی حضور مردم در یوم الله 22 بهمن دوخته شده است که حضور آگاهانه و پرشور مردم نشانگر عمق پیوند مردم با ولایت و آرمان های انقلاب خواهد بود.

وی تصریح کرد: اطاعت پذیری مردم از ولایت و اوج اتحاد و همدلی اقشار مختلف مردم در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به منصه ظهور خواهد رسید.

مرادزاده تصریح کرد: مردم ایران طی 33 سال گذشته بارها دفاع از دستاوردهای نظام و خون شهدا را با اتحاد و همدلی و ایمان راسخ به ولایت به نمایش گذاشته اند و امسال نیز این حماسه همچون سال های گذشته تکرار خواهد شد.

فرماندار خلیل آباد بیان کرد: مسئولان باید قدردان مردم باشند و در جهت خدمت به آنان همواره تلاش کنند.

بهره برداری از 32 پروژه عمرانی در تایباد

معاون فرماندار تایباد از بهره برداری 32 پروژه عمرانی در این شهرستان در دهه فجر خبر داد.

حسن باقری نسب بر تبیین منصفانه تلاش ها و خدمات ارائه شده از سوی نظام اسلامی در برنامه های دهه فجر تاکید کرد و افزود: برای این پروژه ها اعتباری بالغ بر 16 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: احداث بندهای خاکی، افتتاح واحدهای مسکونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، مسکن مهر، راه روستایی دوغارون، کانال های انتقال آب کشاورزی و افتتاح خانه عالم از جمله این پروژه های عمرانی است.

معاون فرماندار تایباد احداث خطوط انتقال برق را از دیگر طرح های عمرانی قابل افتتاح عنوان و اضافه کرد: راه اندازی سیستم های فاضلاب شهری، گازرسانی به روستاها، پروژه های مربوط به حوزه آموزش و پرورش و نیز طرح های خدماتی در شهرهای تایباد، کاریز و مشهدریزه در طی این ده روز افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور در بدو پیروزی انقلاب اسلامی و نیز مشکلات متعدد ایجاد شده از سوی دشمنان بر سر راه ملت ایران تصریح کرد: مردم کشور با اهدای بیش از 200 هزار شهید، هزاران جانباز، آزاده و ایثارگر ایستادگی خود برای صیانت از انقلاب اسلامی را به دنیا ثابت کردند.