به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد در سخنانی در نشست شورای امنیت در واکنش به وتوی قطعنامه ضد سوری رژیمهای عربی و غربی، از بی عدالتی و نابرابری حاکم بر نهادهای بین المللی و سلطه قدرتهای غربی بر آن ابراز تاسف کرد و گفت سوریه قربانی برخی طرفهایی است که از گروههای مسلح تروریستی حمایت می کنند.



وی خاطر نشان کرد : گروههای مسلح تروریستی وجود دارند که به کشتار و ارعاب شهروندان دست می زنند و دولت سوریه برای مهار این گروهها و بازگرداندن امنیت و ثبات تلاش می کند.



الجعفری تصریح کرد : گروههای مسلح با دست زدن به اقدامات تروریستی در داخل، در خارج نیز به سفارتخانه های سوریه حمله می کنند.



وی با انتقاد شدید از برخی رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس تاکید کرد آنها اتحادیه عرب را به انتقال پرونده سوریه به شورای امنیت برای بین المللی کردن آن مجبور کردند.



نماینده سوریه گفت گزارش تیم ناظران اتحادیه عرب به همکاری دمشق اذعان کرده است.



وی خاطر نشان کرد ما امیدوار بودیم که اوضاع سوریه پیش از انتقال به شورای امنیت، در داخل وتوسط اعراب حل شود.



الجعفری در عین حال گفت : درخواست برای اصلاحات حق شهروندان سوری است و کشور من از گفتگوی فوری در داخل سوریه استقبال می کند.



وی خاطر نشان کرد سوریه از ثبات و امنیت برخوردار خواهد شد و ما هرگز درسهای دموکراسی و حقوق بشر را از دیگران نمی گیریم.



الجعفری تصریح کرد : حق وتو، 60 بار برای جلوگیری از حل مسئله فلسطین به کار گرفته شده است.



وی با تاکید بر اینکه شبکه الجزیره، دستورات سیاسی طرفهای خاص را دنبال می کند، اعلام کرد بیانیه ها و اظهارات کشورهای مخالف سوریه، نیتهای واقعی آنها در قبال کشورمان را برملا کرد.