حمل و نقل انسان محور در تهران فراموش شده بود

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین قهرمانی با بیان این که به موازات توسعه شهری باید حمل و نقل عمومی نیز توسعه می یافت که متاسفانه این اتفاق نیفتاد گفت:حمل و نقل انسان محور در پایتخت مغفول مانده بود و همین موضوع در نهایت تهران را در حوزه حمل و نقل و ترافیک با چالش جدی مواجه کرد.

وی افزود: مشکلات امروز ترافیک پایتخت معلول بی توجهی های مسئولان حمل و نقل شهری در سال های گذشته است که کمتر دنبال توسعه حمل و نقل عمومی بودند و آگاهانه یا نا آگاهانه شهر را به سمت «حمل و نقل خودرو محور» سوق دادند که امروزه پیامدهای سوء آن را در ابعاد مختلف زندگی شهری مشاهده می کنیم.

قهرمانی در ادامه تاکید کرد: به رغم کم کاری های گذشته، در دوره فعلی اقدامات زیادی برای توسعه حمل و نقل عمومی صورت پذیرفته که در دنیا چشمگیر بوده و طی دو سال اخیر تهران به دو موفقیت بین المللی در این زمینه دست پیدا کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد با توجه به اقدامات مدیریت شهری در خصوص توسعه حمل و نقل عمومی بحث «حمل و نقل انسان محور» نیز مورد توجه بیشتری قرار گیرد، کما این که برگزاری این دوره از کنفرانس مهندسی ترافیک با شعار «حمل و نقل انسان محور» خود گویای توجه مسئولان شهری به این مساله است و تعاملی که در جریان این کنفرانس بین متخصصان و مدیران ترافیک صورت می گیرد می تواند روند حرکت به سمت «حمل و نقل انسان محور» را تسریع و تسهیل کند.

عضو هیأت علمی کنفراس مهندسی ترافیک در پایان نقش آموزش را در اثربخشی تصمیمات مربوط به «حمل و نقل انسان محور» پر اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: در این فرآیند باید آموزش جدی گرفته شده و به این منظور برنامه ریزی های همه جانبه در دستور کار قرار گیرد.