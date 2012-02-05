دو طرح عمرانی در شهرستان بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بیرجند صبح یکشنبه در جمع مردم روستای دستگرد اظهارداشت: روستای دستگرد یکی از مدرن ترین روستاهای کشور است و در آینده ای نزدیک جز شهرهای منحصر به فرد شهرستان بیرجند خواهد بود.

محمد علی قاسم زاده نداف اعتبار هزینه شده برای احداث مسجد دستگرد را 436 میلیون تومان اعلام کرد و تصریح کرد: مسجد ابوالفضلی روستای دستگرد در زمینی به مساحت هزار و 600 متر راه اندازی شده است.

وی با بیان این که برای احداث خانه دهیاری روستای کلاته بجدی اعتباری بالغ بر 12میلیون تومان هزینه شده است، گفت: پروژه گاز رسانی به روستاهایی که در 15 کیلومتری شهرستان بیرجند هستند در دست انجام است.

وی یادآورشد: روستای دستگرد امکان پذیرش جمعیت تا پنج هزار نفر را با همکاری مسئولان در زمینه های شهرنشینی دارد.

بوستان ابن سینا مهر شهر افتتاح شد

دهیار مهرشهر صبح امروز در مراسم افتتاح این پروژه گفت : برای افتتاح بوستان ابن سینا مهر شهر اعتباری بالغ بر 50 میلیون تومان هزینه شده است.

سید محمد دستگردی اظهارداشت: این بوستان هزار و 800 متر مربع زیر بنا دارد و با اعتباری بالغ برهفت میلیون تومان تجهیز شده است.

وی افزود: اجرای این پروژه ظرف مدت 10 ماه به پایان رسیده و چهار میلیون تومان اعتبار برای فضای سبز آن هزینه شده است.

دهیار مهر شهر با بیان این که این بوستان 220 متر جدول کشی و150 متر دیوار کشی شده است، گفت: اعتبارات این پروژه از محل درآمد دهیاری تامین شده است.

دستگردی ادامه داد: ساخت آب نمای این بوستان با اعتباری بالغ برشش میلیون تومان انجام شده و با داشتن ایستگاه تندرستی نیازهای مردم روستا وبه خصوص کودکان وجوانان را در زمینه ورزش تامین می کند.

وی یادآور شود: تعداد این بوستان ها در آینده ای نزدیک با افزایش درآمدهای دهیاری افزایش خواهد یافت.