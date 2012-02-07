به گزارش خبرنگار مهر، این روزها بحث حضور و عملکرد شورای حمایت آثار نمایشی بیش از پیش در تئاتر ایران مطرح است. بخصوص این بحث با ایجاد حاشیههای مختلفی در خصوص اجرای عمومی آثار آخرین روز سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در مجموعه تئاتر شهر جدیتر شد.
هنرمندان و اهالی تئاتر تا پیش از این تنها با شورای نظارت و ارزشیابی و شورای ساخت در روند تولید اثر نمایشی خود مواجه بودند و طی چند ماه گذشته شورای هنری سالنهای نمایشی نیز به جمع دو شورای دیگر اضافه شد. حال اینکه اضافه شدن شورای حمایت آثار تا چه اندازه بر روند تولید تئاتر تأثیرگذار خواهد بود و این تأثیرات منفی است یا مثبت، نکتهای است که هنرمندان تئاتر را نگران میکند. اینکه اعضای این شورای حمایت چه کسانی هستند نیز هنوز برای اهالی تئاتر مشخص نیست.
محمدعلی دشتگلی سرپرست ادارهکل هنرهای نمایشی در مصاحبهای که به تازگی با یکی از رسانهها انجام داده اشاره کرده که شورای هنری تماشاخانهها کارها را تایید میکنند، اما قول اجرا نمیدهند و در مرحله بعدی، اداره کل هنرهای نمایشی از طریق شورای حمایت از آثار که متشکل از افراد مختلف است، تشخیص میدهد شیوه حمایت و پرداخت دستمزدها به چه صورت باشد.
محمد یعقوبی از هنرمندان شناخته شده عرصه تئاتر درباره تأثیرات شورای حمایت و عملکرد آن بر تئاتر و آثار نمایشی به خبرنگار مهر گفت: پیش از این تصور من این بود که وظیفه شورای حمایت در خصوص وضعیت مالی نمایشها است. ولی چیزی که میبینم و میشنوم حاکی از آن است که شورای حمایت در بحث کیفیت نیز دخالت میکند.
وی تصریح کرد: در اصل شورای حمایت برخورد سیاسی میکند نه سیاستگذاری. زیرا شورای حمایت به نظر میرسد در حال برخوردهای سلیقهای با هنرمندان است.
عضو شورای هنری مجموعه تئاتر شهر معتقد است هنرمندان از این پس علاوه بر شورای نظارت و ارزشیابی که پیش از این میتوانست مانع از اجرای اثری نمایشی بشود، با شورای حمایت نیز مواجه میشوند که این روند نه تنها باری از شرایط توانفرسای تولید تئاتر برنمیدارد بلکه باری نیز بر آن میافزاید.
یعقوبی ادامه داد: عملکرد شورای حمایت به شورای ساخت و شورای هنری لطمه وارد میکند، زیرا با این وضعیت چه لزومی دارد شورای ساخت برآورد نمایش را تصویب کند زیرا شورای حمایت است که تعیین میکند از اثری حمایت شود یا نه. از سوی دیگر انتخابهای شورای هنری نیز بیفایده خواهند بود.
این هنرمند با سابقه عرصه تئاتر تأکید کرد: این فضا به صلاح تئاتر کشور نیست. ما باید به سمتی حرکت کنیم که احساس امید و امنیت به تئاتر بدهد اما روند فعلی باعث ایجاد ناامنی در تئاتر میشود.
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یعقوبی: شورای حمایت به شوراهای هنری و ساخت لطمه میزند
عضو شورای هنری مجموعه تئاتر شهر معتقد است که شورای حمایت به عملکرد شورای هنری و همچنین شورای ساخت لطمه میزند و در کل این روند باعث ایجاد فضای ناامنی برای هنرمندان و تئاتر ایران است.
به گزارش خبرنگار مهر، این روزها بحث حضور و عملکرد شورای حمایت آثار نمایشی بیش از پیش در تئاتر ایران مطرح است. بخصوص این بحث با ایجاد حاشیههای مختلفی در خصوص اجرای عمومی آثار آخرین روز سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در مجموعه تئاتر شهر جدیتر شد.
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