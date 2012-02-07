همایش "بهشت خانواده" در روانسر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بهشت خانواده با حضور 700 نفر از بانوان شهرستان روانسر در محل تالار وحدت برگزار شد.

مراد باباخانی در این همایش گفت: زنان رسالت مهمی در ایجاد پیوندهای عاطفی و تقویت حضور مردمی در جریان انقلاب اسلامی داشتند.

معاون فرماندار روانسر در همایش بهشت خانواده که با حضور 700 نفر از بانوان این شهرستان برگزار شد با اشاره به نقش بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) هنجارها و ارزشها جای خود را پیدا کردند.

باباخانی افزود: تربیت صحیح فرزندان در دامن پر مهر و سرشار از ایمان مادران این مرز و بوم عامل مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی بود و اکنون نیز مادران باید در جبهه جنگ نرم و در مقابله با تهاجمات فرهنگی فرزندانی انقلابی وآگاه تربیت کنند.

وی تصریح کرد: بانوان با هوشیاری و بصیرت همواره سنگربانان انقلاب در دفاع از ارشهای اسلامی در برابر جنگ نرم دشمنان هستند.

پیروزی انقلاب اسلامی حاصل وحدت و انسجام امت اسلامی است

مراسم جشن انقلاب در دهستان زالواب بخش مرکزی روانسر برگزار شد.

بخشدار مرکزی روانسر در مراسم جشن انقلاب دهستان "زالواب" شهرستان روانسر گفت: امام خمینی (ره) منشا یک حرکت عظیم و یک وحدت عملی در میان مردم بود که این حرکت منجر به استقرار حکومت اسلامی در ایران شد و ما امروز با گذشت بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی، شاهد شکوفایی و عظمت روز افزون این انقلاب هستیم.

شهاب قربانی وظیفه دولتمردان را در نظام جمهوری اسلامی خدمت رسانی به همه مردم عنوان کرد و افزود، خدمت صادقانه همراه با همت مضاعف وظیفه ماست و در این راه، مکان خدمت اهمیتی ندارد زیرا هدف دولت محرومیت زدایی از همه نقاط ایران است.

وی تصریح کرد: آنچه موجب وقوع انقلاب اسلامی ایران شد پایبندی ملت ایران به حفظ ارزش‌های دینی بود و در این راه خون‌های بسیاری بر زمین ریخته شد.

مدیر جهاد کشاورزی روانسر نیز در این مراسم گفت: دوران پیروزی انقلاب اسلامی شیرین‌ترین دوران تاریخ ایران است و در این میان نقش روستاییان و عشایر در پیروزی نهضت امام راحل و انقلاب اسلامی فراموش نخواهد شد.

کامران کریمی روستائیان و عشایر را حامیان همیشگی ولایت فقیه و انقلاب دانست و افزود: این قشر به عنوان حامی و پیرو ولایت فقیه سد محکمی در مقابل دشمنان نظام هستند.

مسئول کمیته روستایی ستاد دهه فجر روانسر گفت: دهه فجر به مثابه شناسنامه انقلاب اسلامی است که باید حفظ و شناسانده شود، لذا برای این دهه باید برای روستائیان و عشایر که با اعتقاداتشان از پایه های محکم نظام محسوب می شوند، یک برنامه ریزی ویژه داشته باشیم.