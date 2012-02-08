48 مزار شهدای قائم شهر ساماندهی شد

عباس صالح زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اجرای ساماندهی پروژه سید ملال، بصورت مشارکتی و با مشارکت شهرداری، شورای شهر و بنیاد شهید و ایثارگران شهرستان تحقق یافت.

وی با بیان اینکه 200 میلیون تومان اعتبار برای ساماندهی این گلزار شهدا هزینه شد افزود: از این میزان 125 میلیون تومان را شهرداری و شورای شهر و مابقی را بنیاد شهید شهرستان تقبل کردند.

صالح زاده، از ساماندهی 10 شهید این گلزار و امامزاده صالح در سال آینده خبر داد.

وی، دلیل طولانی شدن اجرای طرح را بدلیل تجربه اولیه عنوان کرد و افزود: برنامه زمان بندی برای هر گلزار تعیین شد.

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