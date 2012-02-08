  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

صالح زاده در گفتگو با مهر:

48 مزار شهدای قائم شهر ساماندهی شد

48 مزار شهدای قائم شهر ساماندهی شد

قائم شهر - خبرگزاری مهر : شهردار قائم شهر گفت: 48 مزار قائم شهر در سالجاری ساماندهی شده است.

عباس صالح زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اجرای ساماندهی پروژه سید ملال، بصورت مشارکتی و با مشارکت شهرداری، شورای شهر و بنیاد شهید و ایثارگران شهرستان تحقق یافت.

وی با بیان اینکه 200 میلیون تومان اعتبار برای ساماندهی این گلزار شهدا هزینه شد افزود: از این میزان 125 میلیون تومان را شهرداری و شورای شهر و مابقی را بنیاد شهید شهرستان تقبل کردند.

صالح زاده، از ساماندهی 10 شهید این گلزار و امامزاده صالح در سال آینده خبر داد.

وی، دلیل طولانی شدن اجرای طرح را بدلیل تجربه اولیه عنوان کرد و افزود: برنامه زمان بندی برای هر گلزار تعیین شد.

قائم شهر، دومین شهر پرتراکم کشور است.

کد مطلب 1529255

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها