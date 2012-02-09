اخبار کوتاه از شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور معاون فرماندار شهرستان جوانرود، بخشدار و تعدادی از مسئولین ادارات شهرستان پروژه توسعه و اصلاح شبکه های آب و فاضلاب در شهرک های ظفر، فرمانداری، مسکن مهر، 56 واحدی "کارکنان دولت و فرهنگیان" و شهرداری به بهره برداری رسید.

سید شهاب حسینی مدیر امور آب و فاضلاب جوانرود ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر با اعلام این خبر اظهار داشت : در بخش توسعه و اصلاح شبکه های آب 5410 متر لوله گذاری، در بخش توسعه و اصلاح شبکه های فاضلاب 6422 متر لوله گذاری و افزون بر 263 فقره استانداردسازی انشعابات آب و فاضلاب صورت گرفته است.

بستر سازی فرهنگی مهمترین شاخص اصلی جهاد اقتصادی است

حسین بنکداری با بیان اینکه بستر سازی و ایجاد جریان فرهنگی و رشد ارتقای فرهنگ عمومی لازمه تحقق جهاد اقتصادی است، گفت: تحقق اهداف رهبر معظم انقلاب از این نامگذاری، نیازمند توجه به همه زمینه ها بویژه مقوله فرهنگی است.

مدیر عامل آب و فاضلاب استان کرمانشاه از مسئولین شرکت خواست تا با ارائه طرح های آموزشی و پژوهشی و اجرایی کردن آنها ،بحث فرهنگ دینی را در شرکت نهادینه کنند و برای انجام فعالیتها مسیری را طی کنند که ابتدا و انتهای آن مشخص باشد.

وی گفت: تهیه آب سالم با بهترین کیفیت و همچنین جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب وظیفه اصلی شرکت است که مردم بایستی از این خدمات به نحوه مطلوب بهره مند شوند.

دیدار مدیر عامل آب و فاضلاب کرمانشاه با شهردار کرمانشاه

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در دیداری با شهردار کرمانشاه گفت: امیدواریم که با همکاری شهرداری اجرای پروژه های آب و فاضلاب با هدف خدمت رسانی به مردم با سرعت بیشتری به سر انجام برسد.

حسین بنکداری در این دیدار افزود: امروزه باید کارها به گونه ای انجام شود که رضایت مندی مردم را در بر داشته باشد و با ارائه بهترین خدمت به شهروندان وظیفه ای که به دوش داریم عمل کنیم.

وی ادامه داد: انتظار داریم مجریان این پروژه ها با رعایت اصول ایمنی و نکات فنی را به گونه ای رقم بزنند که رضایت شهروندان را به دنبال داشته باشد.

شهردار کرمانشاه نیزخواستار نظارت بیشتر ناظران شرکت آب و فاضلاب بر نحوه فعالیت پیمانکاران و همچنین انجام فعالیت های حوادث و اتفاقات در سطح شهر کرمانشاه شد.

بهره برداری از مخزن 5000 متر مکعبی در شهر اسلام آباد غرب

مدیر امور آب و فاضلاب شهر اسلام آباد غرب از افتتاح و بهره برداری از مخزن 5000 متر مکعبی با هدف ذخیره سازی مطمئن از آب آشامیدنی در این شهر خبر داد.

شهسوارغلامی افزود: باحضورمدیر کل دفتر فنی استانداری،فرماندار شهرستان اسلام آباد و دیگر مسئولین شهرستان در پنجمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی مخزن ذخیره آب با گنجایش 5000 متر مکعب مورد بهره برداری قرارگرفت.

مدیر امور آب و فاضلاب شهر اسلام آباد غرب تصریح کرد : برای احداث و راه اندازی این مخزن که شامل محوطه سازی نیز است و با تمام تجهیزات مورد نیاز آن بالغ بر 15 میلیارد ریال هزینه شده است وآب مورد نیاز بیش از 6000 مشترک را تامین خواهد کرد.

تعداد واگذاری انشعابات آب وفاضلاب شهر کرند غرب از 2600 گذشت

با واگذاری انشعابات جدید آب و فاضلاب ؛ تعداد انشعابات شهرستان کرند غرب به2602 مشترک رسیده است.

رستمی مدیر امور آبفای کرند افزود: تعداد واگذاری انشعاب آب و فاضلاب در شهر کرند از مرز 2600 انشعاب گذشته است.

وی تصریح کرد: طول شبکه آب در این شهر بیش از 40 کیلومتر و طول شبکه فاضلاب بیش از 25 کیلومتر است.

مدیر امور آبفای کرند افزود: هم اکنون آب بدون درآمد 5/16 درصد است که سعی و تلاش بر این است با مدیریت بر شبکه های توزیع و انتقال و باز سازی و نوسازی شبکه های فرسوده این رقم کاهش پیدا کند.