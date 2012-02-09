محفل انس با قرآن کریم در شهریار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری بین المللی استاد حامد شاکرنژاد بعد از ماز مغرب و عشاء در محل مصلای شهریار در حال برگزاری است.

قرار است که در این محفل نورانی، حامد شاکرنژاد به قرائت آیاتی از کلام الله مجید بپردازد. همچنین قاریان شهرستان شهریار نیز در این مراسم حضور دارند.

در حاشیه برگزاری این محفل نورانی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این محفل نورانی اظهار داشت: با هدف توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی و دینی در جامعه به خصوص بین جوانان و نوجوانان، این محفل قرآنی در شهرستان شهریار برگزار شد.

حجت الاسلام سید جواد موسوی افزود: در جامعه امروزی باید جوانان و نوجوانان آشنایی بیشتری با مفاهیم و آموزه های دینی و قرآنی داشته باشند و در زندگی روزمره خود از آنها به نحو احسن بهره بگیرند.

وی عنوان کرد: برگزاری چنین محافلی، می تواند جوانان را به سمت افزایش فراگیری علوم قرآنی سوق دهد و جذب دوره های قرآنی در مراکز و موسسات شوند.