حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامههای پیشبینیشده برای بزرگداشت چهلم تدفین رهبر شهید اظهار کرد: همزمانی این مناسبت با شب شهادت امام حسن عسکری(ع) موجب شده است برنامههای ویژهای در نقاط مختلف استان قم برای گرامیداشت این ایام تدارک دیده شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم افزود: در شب شهادت امام حسن عسکری(ع)، برنامههای ویژهای در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد و این مراسم با محوریت بزرگداشت رهبر شهید امت همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: یکی از برنامههای محوری در این مناسبت، برگزاری مراسم بزرگداشت شب چهلم تدفین رهبر شهید در مساجد سراسر استان است که این مراسم فردا شب شامگاه پنجشنبه و بلافاصله پس از اقامه نماز مغرب و عشا برگزار میشود.
ذاکری با اشاره به پیشبینی برنامههای قرآنی در این مراسم بیان کرد: در کنار آیینهای بزرگداشت، ختم قرآن نیز در مساجد استان برگزار خواهد شد تا این برنامهها با فضای معنوی و قرآنی همراه باشد.
مساجد و بقاع متبرکه میزبان مراسم میشوند
وی همچنین از برگزاری برنامههای ویژه در بقاع متبرکه استان قم خبر داد و گفت: بقاع متبرکه نیز در شب شهادت امام حسن عسکری(ع) میزبان برنامههای مرتبط با بزرگداشت چهلم تدفین رهبر شهید خواهند بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم خاطرنشان کرد: مجموعه برنامههای پیشبینیشده در این شب با هدف گرامیداشت این مناسبت و پاسداشت یاد رهبر شهید در نقاط مختلف استان اجرا خواهد شد و مساجد و بقاع متبرکه در برگزاری این آیینها نقش محوری دارند.
ذاکری ادامه داد: در کنار برنامههای مساجد و بقاع متبرکه، برنامههای میدانی و خیابانی نیز در نقاط مختلف استان قم برگزار میشود و این مراسم در برخی از میدانها و محورهای اصلی شهر با حضور مردم همراه خواهد بود.
وی از برگزاری اجتماع مردمی در قم خبر داد و گفت: این اجتماع از ساعت ۲۱ برگزار میشود و به صورت ویژه در استان قم و در برخی میادین و خیابانهای محوری برگزار خواهد شد.
اجتماع مردمی در میدان نبوت برگزار میشود
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری مراسم در میدان نبوت قم اظهار کرد: برای آذریزبانهای مقیم قم نیز مراسم ویژهای در میدان نبوت تدارک دیده شده است.
ذاکری افزود: این برنامه در میدان نبوت از ساعت ۲۱ برگزار میشود و امشب و فردا شب نیز این مراسم با محوریت گرامیداشت یاد رهبر شهید برگزار خواهد شد.
وی با تأکید بر گستردگی برنامههای پیشبینیشده در استان قم بیان کرد: مراسم بزرگداشت چهلم تدفین رهبر شهید در قالب برنامههای مختلف و با استفاده از ظرفیت مساجد، بقاع متبرکه، میادین و محورهای اصلی شهری برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم خاطرنشان کرد: برگزاری این برنامهها همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری(ع) فرصتی برای بهرهگیری از ظرفیت مراسمهای مذهبی و حضور مردم در آیینهای بزرگداشت فراهم کرده است.
قم- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم از برگزاری آیین بزرگداشت چهلم رهبر شهید در مساجد، بقاع متبرکه و نقاط مختلف استان همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری(ع) خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامههای پیشبینیشده برای بزرگداشت چهلم تدفین رهبر شهید اظهار کرد: همزمانی این مناسبت با شب شهادت امام حسن عسکری(ع) موجب شده است برنامههای ویژهای در نقاط مختلف استان قم برای گرامیداشت این ایام تدارک دیده شود.
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