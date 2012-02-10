طراحی کارتهای ویژه شناسایی تاکسیداران /حضور تاکسیرانان در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده بزرگ تاکسیرانی ملارد امسال نیز همانند سالهای پیشین همراه با اقشار مختلف شهرستان، حضوری فعال در راهپیمایی روز 22 بهمن خواهند داشت.



پیروزی انقلاب اسلامی بزرگترین حادثه تاریخ اسلام بعد از تحولات عظیم دینی و فرهنگی صدر اسلام است که در نتیجه مجاهدت‌های مردمی و حمایت، همدلی و هدایت پیامبر گونه امام راحل حاصل شد.

وظیفه همه مردم و مسئولان است که با شرکت در انتخابات از این دستاوردها و ارزش‌های انقلاب صیانت کنند و صنف تاکسیرانان ملارد نیز خود را از این قاعده مستثنی نمی دانند.

کارت های شناسایی تاکسیداران طراحی می شود



افزایش ضریب ایمنی وسایط نقلیه عمومی مهمترین راه کاهش سوء استفاده های احتمالی در این ناوگان است.از آنجا که منحصر به فرد کردن هر تاکسی به مالک حقیقی و حقوقی آن از مهمترین اهداف سازمان در استفاده از هویت تاکسی است لذا اقداماتی در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است.

در این راستا ودر اجرای طرح ایجاد امنیت بیشتر و شناسایی رانندگان تاکسی و ارج نهادن به مسافرین و شهروندان ، سازمان تاکسیرانی ملارد اقدام به طراحی کارت شناسایی تاکسیداران کرده که قابل نصب در داخل تاکسی و در معرض دید مسافرین خواهد بود. با اجرای این طرح کمک شایانی در جهت ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان خواهد شد.

تاکسیداران ملارد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت



در چارچوب طرح بیمه تأمین اجتماعی، رانندگان تحت پوشش سازمان تاکسیرانی ملارد، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت.



سازمان تاکسیرانی شهر ملارد با بسیج امکانات در حال درج اطلاعات خودروهای تاکسی کمکی، آژانس، حمل بار و سرویس مدارس در سایت اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور و ارائه به سازمان تأمین اجتماعی جهت استفاده این متقاضیان از تسهیلات بیمه تأمین اجتماعی است.

تعداد 100 دستگاه تاکسی به ناوگان تاکسیرانی ملارد افزوده خواهد شد



با پیگیریهای مکرر و روزانه تعداد 100 دستگاه تاکسی به عنوان سهمیه به این شهر واگذار شد.

شهر ملارد با داشتن حدود 350 هزار نفر جمعیت از سرانه تاکسی کمتری نسبت به سایر نقاط کشور برخوردار است. با توجه به افزون بودن و تراکم جمعیت در یک موقعیت جغرافیایی کوچک با خیابانهای نسبتا کم عرض تاکسی بهترین وسیله ایاب و ذهاب برای شهروندان است.



در حال حاضر 1100 تاکسی در این شهر مشغول فعالیت است که در صورت افزوده شدن 100 دستگاه دیگر تعداد آنها به 1200 دستگاه افزایش پیدا خواهد کرد که به نظر می رسد با سرانه واقعی تاکسی فاصله زیادی دارد.

سازمان تاکسیرانی ملارد به سیستم پرداخت بدون مراجعه به بانک مجهز است



با پیگیری های واحد روابط عمومی سازمان تاکسیرانی و همکاری امور مالی دستگاه (pc pos) کارت خوان راه اندازی شده است. بر اساس اصل تکریم ارباب رجوع و ارج نهادن به اوقات گرانبهای مراجعه کنندگان، سازمان تاکسیرانی شهر ملارد مجهز به سیستم پرداخت غیر حضوری در بانک شده است.

با استفاده از این روش مراجعه کنندگان با در دست داشتن کارت عابر بانک عضو شتاب تمامی قبوض عوارض، صدور دفترچه و ... را از این طریق پرداخت می‌کنند که این امر مزیتهایی چون کاهش مصرف سوخت، جلوگیری از آلودگی هوا، سهولت در روند امورات اداری، صرفه جویی در وقت ارباب رجوع و چندین مزیت دیگر را به همراه دارد.

متوسط عمر تاکسیهای ملارد کاهش یافت



وسایل حمل ونقل عمومی در مقایسه با وسایل شخصی از استهلاک بیشتری برخوردار است. تعداد بیشتر جابجائی مسافر،تصادفات احتمالی، ساعات بیشتر تردد و... عوامل کاهش عمر متوسط خودروهای حمل ونقل عمومی هستند.

در این زمینه نیاز به ورود خودروهای جدید و خروج خودروهای فرسوده ضروری است که در این راستا با اجرای طرح نوسازی متوسط عمر تاکسیهای شهر ملارد کاهش یافت.



در سال جاری با اسقاط و جایگزینی 32 دستگاه تاکسی نو، متوسط عمر تاکسیهای شهر ملارد از 6/7 به 4/7 رسید.

برخورد قاطع واحد بازرسی تاکسیرانی ملارد با متخلفین



واحد بازرسی تاکسیرانی ملارد با خودروهای مسافربری که در حریم ایستگاه های تاکسی اقدام به مسافرگیری می کنند قاطعانه برخورد می کند.



بنابر درخواست رانندگان تاکسی و مسئولین خطوط، واحد بازرسی تاکسیرانی ملارد با همکاری راهنمایی و رانندگی با تمامی خودروهای مسافربر شخصی که در ایستگاه های تاکسی محدوده شهر ملارد اقدام به مسافرگیری می کنند، با توقیف خودروهای متخلفین و انتقال آنها به پارکینگ و اخذ جرائم و تعهد برخورد می کند.

نرخ جدید جرائم راهنمایی و رانندگی در بین تاکسیداران ملارد توزیع شد



مرحله دوم قانون راهنمایی و رانندگی از اول دی ماه سال جاری در سراسر کشور من جمله شهر ملارد اجرایی شد.



در این راستا تعداد 1600 برگه آموزشی که با هدف افزایش آگاهی مردم از نوع و میزان جرایم و نوع اعمال این قانون توسط معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک ناجا طراحی و تهیه شده بود، توسط سازمان تاکسیرانی ملارد تکثیر و در بین تاکسیداران توزیع شد. در این برگه آموزشی تمام نکاتی که رانندگان باید در اجرای قانون جدید راهنمایی بدانند نوشته شده است.