تنیسور ایران از رسیدن به فینال تور جهانی تونس بازماند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، تور جهانی تونس در شرایطی دنبال شد که کسری رحمانی در مصاف با نماینده فرانسه بانتایج مشابه ۶ بر ۳ مغلوب شد تا حضور در فینال این رقابت ها را از دست بدهد.
تنیسورهای ایرانی خود را برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا آماده میکنند این تیم با ترکیب علی یزدانی، کسری رحمانی، مشکاتالزهرا صفی و ماندگار فرزامی راهی این مسابقات خواهد شد.
رقابتهای تور جهانی تنیس در شرایطی به میزبانی تونس دنبال شد که نماینده تنیس کشورمان با قبول شکست مقابل نماینده فرانسه شانس رسیدن به فینال را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، تور جهانی تونس در شرایطی دنبال شد که کسری رحمانی در مصاف با نماینده فرانسه بانتایج مشابه ۶ بر ۳ مغلوب شد تا حضور در فینال این رقابت ها را از دست بدهد.
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