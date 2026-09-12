تنیسور ایران از رسیدن به فینال تور جهانی تونس بازماند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، تور جهانی تونس در شرایطی دنبال شد که کسری رحمانی در مصاف با نماینده فرانسه بانتایج مشابه ۶ بر ۳ مغلوب شد تا حضور در فینال این رقابت ها را از دست بدهد.



تنیسورهای ایرانی خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌کنند این تیم با ترکیب علی یزدانی، کسری رحمانی، مشکات‌الزهرا صفی و ماندگار فرزامی راهی این مسابقات خواهد شد.